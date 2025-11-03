Αρκετές συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ προκάλεσαν οι τελευταίες δηλώσεις της Κατερίνας Λάσπα σχετικά με τις πρωινές εκπομπές. Πολλοί παρουσιαστές δυσανασχέτησαν δημόσια για τα λόγια της παρουσιάστριας που τα βρήκαν αδικαιολόγητα απαξιωτικά.

«Σαν τηλεοπτικό ζώο που είμαι αλλά και ως τηλεθεάτρια και ως επαγγελματίας, δεν βρίσκω πολύ μεγάλο λόγο ύπαρξης των πρωινών ξέροντας τις μερίδες τηλεθέασης» δήλωσε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Λάσπα στην πρεμιέρα του θεατρικού μιούζικαλ Annie. «Εγώ έχω να απολογηθώ και για παραγωγές που έκαναν πολύ σημαντικά νούμερα». Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν από τις πρωταγωνίστριες της πρωινής ζώνης.

Ολόκληρη η δήλωση της Κατερίνας Λάσπα

Σίσσυ Χρηστίδου: «Ένας σημαντικός λόγος ύπαρξης των πρωινών εκπομπών είναι ότι απασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και δουλεύουν».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Η κυρία Λάσπα θα έπρεπε να ξέρει ότι με μια τέτοια δήλωση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως στεναχωρημένη- απογοητευμένη που δεν είναι μέσα στα πράγματα».

Ελένη Χατζίδου: «Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να αφορίζουν γενικά την τηλεόραση. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια παρουσιάστρια που ήταν σε πρωινή εκπομπή, που έχει φάει γλυκό ψωμάκι».

Κατερίνα Καινούργιου: «Με αυτά που είπε η Κατερίνα Λάσπα εγώ λίγο στεναχωρήθηκα. Δεν περίμενα από μια γυναίκα που το έχει κάνει στο παρελθόν, και με επιτυχία, να γειώνει τόσο πολύ τις πρωινές εκπομπές»

Η Κατερίνα Λάσπα ξεκαθαρίζει τη θέση της

«Δεν έχω δικαίωμα να έχω άποψη ως τηλεθεατής και επαγγελματίας;» δηλώνει η Κατερίνα Λάσπα στη HuffPost τονίζοντας ότι δεν μίλησε ποτέ απαξιωτικά για τους συναδέλφους της ούτε υποστήριξε ποτέ ότι πρέπει να σταματήσουν οι πρωινές εκπομπές. «Εγώ που αγαπώ τόσο πολύ αυτό το Μέσο να πω ότι πρέπει να καταργηθούν τα πρωινά; Να καταργηθεί η βλακεία και η προχειρότητα μόνο πρέπει. Τι κέρδος θα είχα να πω κάτι τέτοιο; Αν λείπει κάτι από την τηλεόραση, είναι η χαρά, όπως λείπει και από τη ζωή».

Η Κατερίνα Λάσπα με τον Γιώργο Λιάγκα πριν από 19 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2006.

«Για μένα το πρόβλημα έχει να κάνει με τη θεματολογία αυτών των εκπομπών» συνεχίζει η Κατερίνα Λάσπα. «Βλέπεις κάποιους παρουσιαστές που βαριούνται, που κάνουν τα ίδια και τα ίδια, που δεν ξέρουν πώς να γεμίσουν τον χρόνο των εκπομπών τους και αναλώνονται σε αλληλοσπαραγμούς και κόντρες». Η ίδια πάντως θέλησε να ξεχωρίσει την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, καθώς θεωρεί ότι έχει την πιο σωστά δομημένη σκαλέτα.

Την ίδια στιγμή όμως, διαφωνεί με τη χρήση του όρου «infotainment» στην πρωινή ζώνη: «Infotainment σημαίνει να ρίξουμε και μια σφαγή, έναν φόνο στη θεματολογία; Είναι καιρός να σκεφτούμε κάτι άλλο» συμπληρώνει η Κατερίνα Λάσπα. «Όχι, με αυτή τη “ροή” δεν θα ήθελα να επιστρέψω στην πρωινή ζώνη. Συμμερίζομαι την αγωνία των συναδέλφων, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τα χιλιοειπωμένα φορμάτ. Και είμαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τη σκληρότητα της τηλεόρασης με πολλή ησυχία και σεβασμό».

«Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που υπερασπίστηκα συναδέλφους μου να αποζημιωθούν για εκπομπές που δούλεψαν και δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα. Όποιος έχει διάθεση να το συζητήσουμε ας με πάρει τηλέφωνο γιατί το εργασιακό μου ήθος θεωρώ ότι το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια» καταλήγει. «Τα χαιρετίσματά μου σε όλους».

