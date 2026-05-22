Η Κατερίνα Καινούργιου έχασε τη «μάχη» της Πέμπτης μετά από πολλές μέρες.

Με 13% στο δυναμικό κοινό, το Happy Day έχασε την πρωινή μάχη από την «Κοινωνία ώρα MEGA» που έκανε μέσο 14,9%. Μάλιστα στο σύνολο κοινό το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη σημείωσε 21,3%

Παρά το χαμηλό lead in από το «Καλημέρα Ελλάδα» που έκανε μέσο όρο 5,8%, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε μετά από καιρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό με 12,2%, με την Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 11,9% και τη Φαίη Σκορδά να βρίσκεται πολύ κοντά με 11,4%.

Οι «Αταίριαστοι», που κέρδισαν τη μάχη στο σύνολο κοινού με 15,8%, έκαναν διψήφιο μέσο όρο και στο δυναμικό με 10,7% ενώ το «Πρωίαν σε είδον», από το 1,9% άγγιξε σε τέταρτο το 7,4%. Πολύ χαμηλά βρέθηκε το Breakfast @Star που ισοψήφισε με το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο OPEN (4,1%).

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά.

Μονοψήφια ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 (9,8%), με τη Ζήνα Κουτσελίνη να μην παραιτείται από τη μάχη με 7,9%. Μονοψήφια για το «Ρουκ Ζουκ» (7%), λίγο καλύτερα το «Κάτι ψήνεται» (9,5).

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναμένεται να δώσει τη δική της μικρή μάχη στις διαπραγματεύσεις της με το STAR εν μέσω φημών για περικοπές στο μπάτζετ της εκπομπής της

Χαμηλά τα ποσοστά για τον ΣΚΑΪ στο δυναμικό κοινό: 4,3% το Live You, 3,3% το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και 2,8% για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού που ολοκληρώνεται και επίσημα την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου. Ακριβώς απέναντι στο OPEN, το Real View αλλά και οι «Καθαρές Κουβέντες» έκαναν ίδιο μέσο όρο στο κοινό 18-54 με την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη (3,3%).

Στα τηλεπαιχνίδια, το Deal κέρδισε με ευκολία την απογευματινή μάχη της τηλεθέασης με 14,4%, ενώ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το MEGA πήρε την πρωτιά με 14,3% και o ALPHA να παίρνει την πρωτιά στο σύνολο με 15,4%.

Η μάχη της prime time ζώνης

Στην prime time ζώνη το «Σόι σου» προπορεύτηκε χωρίς δυσκολία με 22,6%. Ικανοποίηση για το Master Chef (13,1%), μονοψήφια για τις σειρές του MEGA. Δυσκολεύτηκε στη βραδινή μάχη ο ημιτελικός J2US που κινήθηκε από το 3,4% μέχρι το 8,8%.