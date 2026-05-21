«Bλέπω να ψαρεύω επί μακρόν του χρόνου στην Τήνο» ανέφερε το πρωί της Τρίτης ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, Γιώργος Λιάγκας. «Στον βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμαι για τον εαυτό μου, δηλαδή θα συνεχίσω ή δεν θα συνεχίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω. Στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορεί να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω να πω ποτέ γιατί σταμάτησα».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους συνεργάτες του στο «Πρωινό», Πάνο Κατσαρίδη και Δέσποινα Καμπούρη.

Αυτό που είναι γνωστό σε όλους είναι ότι οι διαπραγματεύσεις του Γιώργου Λιάγκα για την ανανέωση του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1 έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής καθώς ο παρουσιαστής δεν υποχωρεί στη γενναία μείωση του μπάτζετ- και των δικών του αποδοχών- που προσπαθεί να επιβάλλει ο σταθμός για την επόμενη σεζόν της εκπομπής «Το Πρωινό». Προς το παρόν και οι δύο πλευρές εμφανίζονται ανυποχώρητες οπότε οι ιθύνοντες του σταθμού έχουν ήδη ξεκινήσει να σκέφτονται πιθανούς αντικαταστάτες του σε περίπτωση που ο Γιώργος Λιάγκας δεν συμβιβαστεί με τους νέους όρους που του έχουν θέσει.

Το μειονέκτημα του Γιώργου Λιάγκας στην τελευταία του διαπραγμάτευση είναι η πτώση της εκπομπής του στους πίνακες τηλεθέασης και το κοινό 18-54 που ενδιαφέρει πρωτίστως τον ΑΝΤ1: Μέχρι αυτή τη στιγμή το «Πρωινό βρίσκεται (σε κοντινή όμως απόσταση) πίσω από τη Φαίη Σκορδά με την Κατερίνα Καινούργιου να έχει κόβει πρώτη το νήμα για τη φετινή σεζόν με ξεκάθαρη διαφορά από τους υπόλοιπους.

Πρωινό με τον Γρηγόρη;

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως για τη θέση του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» έχει βολιδοσκοπηθεί ήδη ο πιο αγαπημένος άνθρωπος της διοίκησης του ΑΝΤ1, που δεν είναι άλλος από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το φλερτ του τελευταίου με την πρωινή ζώνη έχει εκδηλωθεί αρκετές φορές, ακόμα και μέσα από δηλώσεις του σε εκπομπές του ΑΝΤ1:

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφο και στενή συνεργάτιδά του, Νάνσυ Αντωνίου.

«Το έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο πρωινό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που το συζητάμε συνεχώς, αν θα το κάναμε μια τελευταία φορά» έλεγε τον περασμένο Ιούλιο στην καλοκαιρινή εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1. «Το έχω στο μυαλό μου χωρίς να υπάρχει κάποια ημερομηνία. Εγώ έχω ανάγκη από χαρά. Αν ποτέ επιχειρούσα να κάνω πρωινό, θα το επιχειρούσα μόνο σαν ανάγκη τηλεθεατή και όχι σαν ανάγκη παρουσιαστή.

Θα ξαναγυρνούσα να κάνω τον “Πρωινό Καφέ” του ΑΝΤ1. Ειδήσεις άσχημες υπήρχαν πάντα, αρνούμαι ακόμα και στο ραδιόφωνο να τις μεταδώσω. Εγώ δεν είμαι ικανός και αυτές τις ειδήσεις δεν τις ακουμπάω καν, δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ προσπαθώ να κάνω τον κόσμο να γελάσει, όσο μπορώ»

Η συζήτηση για το «Πρωινό» αναζωπυρώθηκε ξανά τον Ιανουάριο, μετά από δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του ζεύγους Γκουντάρα- Κάκκαβα: «Αν ξαναγυρνούσα θα έκανα αυτή την ιστορία, 10-1. Αν ήμουν στον ΑΝΤ1 ποτέ, και ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ και δεν θέλω γιατί στεναχωριέται και ο Γιώργος Λιάγκας και όχι άδικα. Το κάνω από σεβασμό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για εμένα, αυτή τη στιγμή για πρωινό.

Το λέω θεωρητικά πως θα το φανταζόμουν. Αν ποτέ γυρνούσα και ήμουν στον ΑΝΤ1, και για κάποιους λόγους λέγαμε να κάνουμε πρωινό. Θα έπαιρνα τον τίτλο “Πρωινό Καφέ”, θα ζητούσα εκείνο τον τίτλο και θα προσπαθούσα να κάνω όλη εκείνη τη μαγεία του καλημέρα πάμε να περάσουμε καλά».

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχαν κάνει μια, προσωρινή, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ανακωχή ενόψει του Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1. Οι δύο άντρες είχαν φάει μαζί με τον Γιώργο Λεβέντη και τον Νίκο Χριστοφόρου.

Τι θα απαντήσει ο Γρηγόρης;

Εδώ υπάρχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα, καθώς υπεύθυνος για την εκπομπή «Το Πρωινό», είναι ο Νίκος Χριστοφόρου, πρώην σύζυγος της συντρόφου του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι δύο άντρες έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους εδώ και καιρό. Αντιθέτως οι σχέσεις του τελευταίου με τον Γιώργο Λιάγκα δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν φιλικές παρά την ανακωχή που είχαν κάνει τον Δεκέμβριο με πρωτοβουλία της διοίκησης του ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου,που αυτή την εποχή, εκτός από το The 2Nightshow και τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera, κάνει γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο του The Roadshow σε όλη την Ελλάδα παραμένει η βασική προτεραιότητα του ΑΝΤ1 και για την πρωινή ζώνη του σταθμού. Σε περίπτωση που ο Γιώργος Λιάγκας όντως αποχωρήσει- με κατεύθυνση το OPEN;- και ο Γρηγόρης δεχτεί να παρουσιάσει τον «Πρωινό Καφέ» η εκπομπή θα απομακρυνθεί τελείως από τη λογική του Infotainment και κάνει στροφή στην καθαρόαιμη ψυχαγωγία.

Παρόλα αυτά, η ιδιοκτησία του σταθμού, που στο παρελθόν έχει στηρίξει τον Γιώργο Λιάγκα, φαίνεται πως δεν έχει πάρει ακόμα θέση, όποτε μέσα στις επόμενες μέρες πολλά μπορεί να ανατραπούν….

