Βαρύ είναι το πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου καθώς η μητέρα του παρουσιαστή πέθανε από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή ενώ στη συνέχεια προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο facebook και ο αδελφός του παρουσιαστή, ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. «Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του «φίλους» να του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

«Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική εκπομπή του.

25-01-2007 ‘Ομορφος κόσμος – O Γρηγόρης Αρναούτογλου με την μητέρα του