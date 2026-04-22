Μία νέα κόντρα φαίνεται πως ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης με αφορμή ένα ηχητικό απόσπασμα που μεταδόθηκε από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera καταφέρθηκε εναντίον του Δημήτρη Ουγγαρέζου που παρουσιάζει εκπομπή την ίδια ώρα με εκείνον από τη συχνότητα του My Radio. Αξίζει να σημειωθεί πως στις τελευταίες μετρήσεις το πρωινό του Sfera βρέθηκε στη 2η θέση (κάτω από τον ΣΚΑΪ) ενώ οι Mappes του My Radio στην 29η.

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής. Εκεί πέρα κάνει μια εκπομπή… δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου εκεί στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Εγώ λέω, δεν είναι ότι κάνει βόλτα και ακούει εκεί στο πρωινό στο My Radio. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου. Τώρα βέβαια, ακούγοντας άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εναντίον του Δημήτρη Ουγγαρέζου.

«Με ενημέρωσαν τώρα ότι έκανε μια βόλτα σε άλλα ραδιόφωνα, για ποιο λόγο είναι πρώτα τ’ άλλα ραδιόφωνα κι αυτός δεν είναι πρώτος. Λέγοντας στο τέλος ότι “δεν άκουσα και κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε καλύτεροι”. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα ραδιόφωνα, καλά έκανες και την έκανες, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Εμείς το έχουμε κάνει πριν από καμιά 15ετία.

Άρα τώρα το να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τα δικά σου εκεί πέρα και κοίταξε να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ. Και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει. Γιατί τελικά οι δυο μας, και όλοι μας, δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάλουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι να κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, απ’ τα βάθη της καρδιάς μας».

Μετά την προβολή του επίμαχου αποσπάσματος από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1,ο μόνος που στράφηκε εναντίον του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Πάνος Κατσαρίδης, παρά την μακρόχρονη κόντρα του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. «Αυτόν που είναι κάτω δεν χρειάζεται να τον χτυπήσεις» είπε χαρακτηριστικά. «Από μόνος του έχει πρόβλημα. Είναι καημένος αυτός που είναι από κάτω; Είναι απεγνωσμένος; Τι πρέπει να πει ο Ουγγαρέζος, “προσκυνώ όποιον είναι πρώτος;” Κρίνω πολύ αυστηρή την τοποθέτηση του Γρηγόρη και ξέρετε ότι με τον Δημήτρη δεν έχω καλή σχέση. Ο Ουγγαρέζος δεν είναι καημένος».

Άρια Καλύβα εναντίον «Ραντεβού το ΣΚ»

Κυνικά ειλικρινής ήταν για άλλη μια φορά η Άρια Καλύβα σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της «Super Κατερίνα». Η γνωστή δημοσιογράφος δεν δίστασε να μιλήσει εναντίον της πρωινής εκπομπής του OPEN στην οποία συμμετέχει τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα η μεταγραφή της τον Νοέμβριο φαίνεται πως είχε προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις της Ιωάννας Μαλέσκου με τους συντελεστές του «Ραντεβού το ΣΚ» καθώς δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τη συγκεκριμένη προσθήκη από την προηγούμενη διεύθυνση προγράμματος.

«Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τα νούμερα τηλεθέασης. Θα ήταν υποκρισία να σου έλεγα ότι ανοίγω σαμπάνιες κάθε φορά που βλέπουμε τα νούμερα να αποτυπώνονται. Θέλω όμως να πω ότι τα ποσοστά είναι και ο καθρέφτης των επιλογών μας. Και οι επιλογές, όπως φαίνεται αυτής της εκπομπής, είναι σαφείς.

Τι θέλω να πω με αυτό; Όταν επιλέγεις μία light ψυχαγωγία και μια συστηματική αποφυγή της σκληρής ενημέρωσης, καταλαβαίνεις ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκληρή ενημέρωση, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτεί ένα ειδικό βάρος, που ενδεχομένως λίγοι μπορούν να το σηκώσουν» συμπλήρωσε η Άρια Καλύβα.

«Για να σε εμποδίσει κάποιος να κάνεις αυτό που αγαπάς και να θέλεις, πρέπει να παίζουν και τα θέματα. Στη δική μας εκπομπή, όπως έχω πει, αποφεύγεται η επιλογή των ενημερωτικών θεμάτων. Από εκεί και πέρα, δεν είναι δικές μου αποφάσεις αυτές, όμως σίγουρα κάτι δεν πάει καλά γιατί αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα. Δεν είναι δυνατόν να κυριαρχούν θέματα, μείζονα θέματα, αστυνομικά στην επικαιρότητα και εμείς να μην τα αγγίζουμε. Αυτό λοιπόν εμένα με απογοητεύει. Και κάποιες φορές με θυμώνει.

«Όταν σχολιάζεις έναν άνθρωπο που είναι η ίδια η τηλεόραση και μια πορεία που έχει γραφτεί με πολλά χιλιόμετρα μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ιδιαίτερα όταν ακόμα δοκιμάζεσαι, θα το επαναλάβω, στο γυαλί. Ξέρετε, ο σεβασμός δεν είναι προαιρετική αρετή σε αυτόν τον χώρο, αλλά βασική προϋπόθεση» είπε η Άρια Καλύβα εναντίον του Λάμπρου Κωνσταντάρα με αφορμή τα σχόλιά του και την παλιά της συνεργάτιδα, Ζήνα Κουτσελίνη

«Από τη στιγμή που κάνουμε μια εκπομπή που δεν την επιλέγει το κοινό, ας κρατάμε την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Από ‘κει και πέρα όμως θα πω ότι η πορεία του καθενός αποτυπώνεται καθημερινά, η διαδρομή του φαίνεται, η πιάτσα γνωρίζει ποιος είναι ποιος. Βγάλε τα συμπεράσματα» ανέφερε επίσης η Άρια Καλύβα για τα σχόλια που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Όλως περιέργως, εναντίον του Λάμπρου Κωνσταντάρα βάλθηκε και η Ντέπυ Γκολεμά, λέγοντας ότι «δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται και αυτό με λυπεί», ενώ δύο μέρες πριν ο συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού, Κωνσταντίνος Αντωνάτος, σχολίαζε ότι δεν έχει κάνει κάποια επιτυχία για να κρίνει την υπόλοιπη τηλεόραση: «Είναι πολύ επικριτικός. Από τη στιγμή που κάνει μια εκπομπή που δεν την επιλέγει το κοινό, ας κρατάμε τη μπάλα χαμηλά».

Μάλιστα παρούσα στο πλατό ήταν και η Αλεξάνδρα Τσόλκα που ανήκει στην ομάδα του «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία όμως βρίσκεται ξεκάθαρα πιο κοντά στην Ιωάννα Μαλέσκου και όχι στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

