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Η παρουσία ενός περιπολικού στον δρόμο αλλάζει συχνά τη συμπεριφορά των οδηγών, ακόμη κι όταν δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα παράνομο.

Η οδήγηση διέπεται από κανόνες που είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Από την ταχύτητα και τις αποστάσεις ασφαλείας μέχρι τη χρήση φλας και την αλλαγή λωρίδας, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στον δρόμο.

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Μία από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις στην καθημερινή οδήγηση είναι η προσπέραση. Πρόκειται για μια διαδικασία που, αν γίνει σωστά, επιτρέπει στον οδηγό να κινηθεί μπροστά από ένα πιο αργό όχημα. Αν όμως γίνει βιαστικά, χωρίς ορατότητα ή σε σημείο όπου απαγορεύεται, μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές της οδήγησης.

Αν και είμαστε από τις χώρες που έχουμε ιδιαίτερη «εκτίμηση» στη διαδικασία του προσπεράσματος, η παρουσία ενός περιπολικού στον δρόμο αρκεί για να αλλάξει αμέσως τη συμπεριφορά πολλών οδηγών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μόλις το δουν μπροστά τους επιβραδύνουν απότομα ή προτιμούν να παραμείνουν πίσω του, ακόμη κι αν κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα. Ο λόγος είναι ότι πολλοί δεν είναι σίγουροι αν επιτρέπεται να το προσπεράσουν.

Τι πραγματικά ισχύει

Το άρθρο 21, «Προσπέρασμα – Κυκλοφορία σε στοίχους», του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αναφέρει σε κανένα σημείο απαγόρευση προσπέρασης σε περιπολικό ή όχημα επείγουσας ανάγκης, όπως ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό.

Επομένως, κάθε απότομο φρενάρισμα στη θέα ενός οχήματος στο οποίο επιβαίνουν αστυνομικοί κρίνεται αδικαιολόγητο, ενώ υπό συνθήκες μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνο, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί τροχαίο ατύχημα με το όχημα που ακολουθεί.

Φυσικά, όπως ισχύει και με όλα τα οχήματα, η προσπέραση του περιπολικού διέπεται από κανόνες, με τους βασικούς να αναφέρονται στο άρθρο 21.﻿

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Ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα γι’ αυτό με τη χρήση των φλας.

Το προσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται από τα δεξιά αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι πρόκειται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημά του προς την πλευρά αυτή.

Ο οδηγός, όταν ολοκληρώσει την προσπέραση, οφείλει να επαναφέρει το όχημά του κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, να σέβεται τα όρια ταχύτητας και φυσικά να μην επιχειρεί προσπέραση όταν υπάρχει συνεχής διαχωριστική γραμμή.

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