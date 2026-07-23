Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εγκατάσταση μη εγκεκριμένων λαμπτήρων LED, XENON ή αλογόνου στα οχήματα προκαλεί έντονη θάμβωση στους υπόλοιπους οδηγούς και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για τη χρήση μη πιστοποιημένων φώτων που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για τα φωτιστικά σώματα των αυτοκινήτων.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, καθώς και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Οι οδηγοί οφείλουν να ρυθμίζουν τα φώτα πορείας και διασταύρωσης σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να αποφεύγεται η ενόχληση των χρηστών του οδικού δικτύου κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

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Η παρουσία του συγκεκριμένου «αξεσουάρ» στο αυτοκίνητο μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με βαρύτατα πρόστιμα καθώς σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποίηση τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σαφέστατες είναι οι διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σχετικά με τους κανόνες χρήσης των φώτων στα οχήματα καθώς τις ώρες που η ορατότητα είναι περιορισμένη πρέπει να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες φωτισμού ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις για τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Μάλιστα το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σύνηθες που οι περισσότεροι οδηγοί σίγουρα έχουν βιώσει κάποια στιγμή να τους «τυφλώνουν» τα φώτα είτε κάποιου αντίθετα διερχόμενου οχήματος, είτε κάποιου που βρίσκεται από πίσω τους.

Αυτή η κατάσταση όμως δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται καθώς οφείλεται σε πρωτοβουλίες οδηγών που προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση των φώτων τους εγκαθιστούν μη εγκεκριμένους λαμπτήρες LED, XENON ή αλογόνου στα αυτοκίνητά τους, οι προδιαγραφές των οποίων είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας.

Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να έχουν οι ίδιοι καλύτερο οπτικό πεδίο τη νύχτα, αλλά να τυφλώνουν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, αφού τα φωτιστικά σώματα του αυτοκινήτου τους δεν έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται με επιτυχία το σημαντικά περισσότερο φως που παράγουν οι παραπάνω τεχνολογίες.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο και ο νέος ΚΟΚ (Ν.5209/2025) περιλαμβάνει στα άρθρα του ειδικές κυρώσεις για όσους τυφλώνουν τους υπόλοιπους οδηγούς με τα φώτα τους, την περίφημη θάμβωση, και δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας τις ώρες όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 40 οι παραβάσεις του παρόντος κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β, για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Οι οδηγοί οφείλουν επίσης να γνωρίζουν ότι τα φώτα πορείας πρέπει να μην είναι αναμμένα ή, όταν είναι αναμμένα, η λειτουργία τους να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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αα) Όταν ο οδηγός πρόκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται αντίθετα, τα τυχόν αναμμένα φώτα πορείας πρέπει να σβήνουν ή η λειτουργία τους να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση για αρκετό διάστημα και αντ’ αυτών να είναι αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, για να μπορεί ο οδηγός του άλλου οχήματος να προχωρήσει εύκολα και ακίνδυνα.

ββ) Όταν ένα όχημα ακολουθεί πίσω και πλησίον άλλου, τα φώτα πορείας μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την παρ. 4 για να δοθεί προειδοποίηση για την πρόθεση προσπέρασης σύμφωνα με το άρθρο 41, περί ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων.

γγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η θάμβωση των άλλων που χρησιμοποιούν την ίδια οδό, ή αυτών που χρησιμοποιούν άλλη οδό ή υδάτινη οδό ή σιδηροδρομική γραμμή, οι οποίες βαίνουν παράπλευρα αυτής.

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γ) Τα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβουν μέσα και έξω από τις κατοικημένες περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση των φώτων πορείας.

δ) Τα φώτα θέσης επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 39, περί κανόνων χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης, και με τα φώτα πορείας, τα φώτα διασταύρωσης και τα φώτα ομίχλης. Σε περίπτωση στάσης ή στάθμευσης, μπορούν να ανάβουν τα φώτα θέσης ή τα φώτα στάθμευσης.

Πριν τοποθετήσουμε φώτα LED στο αυτοκίνητό μας θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι πιστοποιημένα για την απόδοσή τους και ότι δεν θα μας φέρουν αντιμέτωπους με προβλήματα εάν βρεθούμε απέναντι σε κάποιο μπλόκο της τροχαίας τη νύχτα.

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