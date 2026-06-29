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Οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό, ο οποίος υπέστη τραυματισμούς από γροθιές και κλωτσιές.

Ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος λόγω νοσηλείας του, ενώ ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων υποθέσεων βίας μεταξύ οδηγών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

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Άλλο ένα επεισόδιο «οδικής οργής» ήρθε να προστεθεί στη μακριά πια λίστα των καβγάδων που ξεκινούν από ένα κορνάρισμα, ένα προσπέρασμα, μια θέση στάθμευσης ή μια διαφωνία για την οδηγική συμπεριφορά και καταλήγουν σε μπουνιές, κλωτσιές, τραυματισμούς, μηνύσεις και συλλήψεις.

Αυτή τη φορά το περιστατικό σημειώθηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο οδηγοί και ένας συνεπιβάτης ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στη μέση του δρόμου, έπειτα από διαπληκτισμό με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 44 ετών.

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Οι δύο άνδρες πήγαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μετά τη μήνυση του 59χρονου συνελήφθησαν και οι δύο. Ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα λόγω της νοσηλείας του, ενώ ο 44χρονος οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.

Το τιμόνι που γίνεται αφορμή για ξύλο

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Δυστυχώς, η απάντηση είναι όχι. Στο τελευταίο δωδεκάμηνο, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενιαία στατιστική καταγραφή ειδικά για το road rage, έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον 10 σοβαρές υποθέσεις οδηγικής βίας, με περισσότερους από 20 εμπλεκόμενους οδηγούς, συνεπιβάτες ή πολίτες που βρέθηκαν στη μέση μιας ασήμαντης αφορμής και μιας ανεξέλεγκτης έκρηξης θυμού.

Στην Αθήνα οδηγός επιτέθηκε σε άλλον με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών. Στην Αχαρνών καβγάς για την προτεραιότητα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με κράνος και μαχαίρι. Στην Αργυρούπολη οδηγός απείλησε άλλον με τσεκούρι. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης καβγάς μεταξύ οδηγών έφτασε μέχρι την απειλή με πιστόλι κρότου. Στο Παγκράτι νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά επειδή καθυστερούσε να παρκάρει. Στο Ίλιον γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της μπροστά στο παιδί της.

Ακόμη και οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων έχουν εμπλακεί σε επεισόδια. Χαρακτηριστική ήταν η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ στη μέση του δρόμου, γεγονός που οδήγησε τελικά στην απόλυσή του από τον Οργανισμό.

Η καθημερινή πίεση δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι

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Η κίνηση, η ζέστη, η έλλειψη πάρκινγκ, η βιασύνη, η αγένεια και η νευρικότητα της πόλης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Όμως τίποτα από αυτά δεν μπορεί να λειτουργεί ως δικαιολογία για να μετατρέπεται ο δρόμος σε ρινγκ. Η διαφωνία στο τιμόνι δεν είναι πρόσκληση για αυτοδικία. Ούτε το κορνάρισμα, ούτε η λάθος προτεραιότητα, ούτε το «με έκλεισε» επιτρέπουν σε κανέναν να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και να σηκώνει χέρι.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η βία στους δρόμους κλιμακώνεται. Δεν μιλάμε πια μόνο για βρισιές ή χειρονομίες. Μιλάμε για τραυματισμούς, όπλα, εργαλεία που γίνονται όπλα, απειλές και ανθρώπους που καταλήγουν σε νοσοκομεία ή στα δικαστήρια.

Το επεισόδιο στο Καλοχώρι είναι άλλη μία προειδοποίηση. Η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τα όρια ταχύτητας, το κράνος, τη ζώνη ή το αλκοόλ. Αφορά και τη συμπεριφορά. Γιατί ένας οδηγός που χάνει τον έλεγχο του θυμού του είναι εξίσου επικίνδυνος με έναν οδηγό που χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

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