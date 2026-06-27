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Το υπερπολυτελές γιοτ «OK» αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα σκάφη που πλέουν στη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν, τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Ανήκει στον πάμπλουτο Τούρκο επιχειρηματία Οσμάν Καραντενίζ (το γιοτ πήρε το όνομα από τα αρχικά του), ο οποίος μετέτρεψε ένα πρώην πλοίο μεταφοράς βαρέων φορτίων (ocean-going heavy lift ship) σε ένα πλωτό παλάτι απαράμιλλης αισθητικής και μηχανικής.

Η ιδιαιτερότητα του «OK» έγκειται στον ημι-βυθιζόμενο σχεδιασμό του. Αυτή η μοναδική δυνατότητα του επιτρέπει να χαμηλώνει την οπίσθια πλατφόρμα του κάτω από την επιφάνεια του νερού, διευκολύνοντας την επιβίβαση και αποβίβαση άλλων σκαφών, custom-made tenders, ή ακόμη και ενός υδροπλάνου! Με μήκος που ξεπερνά τα 146 μέτρα, προσφέρει τεράστιους εξωτερικούς χώρους, ιδανικούς για απόλυτη χαλάρωση και ψυχαγωγία.

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Διαθέτει – προσέξτε:

Γήπεδο τένις πλήρους μεγέθους στο κατάστρωμα

πλήρους μεγέθους στο κατάστρωμα Θερινό κινηματογράφο για νύχτες κάτω από τα αστέρια και βοτανικό κήπο

για νύχτες κάτω από τα αστέρια και βοτανικό κήπο Πισίνα με γυάλινο πυθμένα, spa και γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας.