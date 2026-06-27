Η Πρόεδρος του Σωματείου «Καλλιπάτειρα», κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβυς εκ Προσωπικοτήτων, Εθνικής Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, περιστοιχισμένη από μέλη και φίλες του Σωματείου.

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Μια ξεχωριστή βραδιά διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Ιουνίου το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», στο ζεστό και φιλόξενο υπαίθριο χώρο του Regency Casino Thessaloniki «o Kipos restaurant and bar».

Το «παρών» έδωσαν μέλη και φίλοι του Σωματείου. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Πρόεδρος του Σωματείου «Καλλιπάτειρα», κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβυς εκ Προσωπικοτήτων, Εθνικής Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου κα Ιωάννα Καρυοφύλλη και κα Σουζάνα Χατζηβασιλείου, η Συντονίστρια του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κα Κούλα Γιαννακίδου, οι Ολυμπιονίκες Βούλα Πατουλίδου και Αναστασία Κελεσίδου, η κα Σούζη Δούδου του Regency Casino, ο Διοικητής του Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Κριθαρίδης, εκπρόσωποι Σωματείων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης.

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Η εκδήλωση περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό fashion show, με τα υπέροχα ρούχα από την Apollonia Politia, πολύ όμορφο χορευτικό show από την Αλθαία ενώ οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν το καταπληκτικό μενού που ετοίμασε ο σεφ του Regency Casino Thessaloniki.

Η μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση των φίλων και υποστηρικτών του Σωματείου επιβεβαίωσαν το διαχρονικό μήνυμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς που υπηρετεί η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Χορηγοί της βραδιάς ήταν: AMOA Skin, Ανδρολογικό Ζεγκινιάδου, Giolanta Pepe-Plastic Surgeon Dr. Medical School, Marianna Vlasidou-Makeup Academy, Κομμωτήρια Ξανθή, Catwalk και Regency Casino Thessaloniki.

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την προμήθεια εξοπλισμού του Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου του.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «Καλλιπάτειρα», κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβυς εκ Προσωπικοτήτων, Εθνικής Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι