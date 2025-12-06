Με έντονη εορταστική διάθεση και μεγάλη χαρά, το λαμπερά στολισμένο Theoxenia Palace Hotel φιλοξένησε το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

Η εκδήλωση προσέλκυσε μέλη και φίλους του Σωματείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια μοναδική γκάμα χριστουγεννιάτικων δώρων, ενδυμάτων, κοσμημάτων, αξεσουάρ και άλλων ειδών, όλα επιμελημένα από εκλεκτούς εκθέτες.

Στο Bazaar συμμετείχαν 40 κορυφαίες εταιρείες, που προσέφεραν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου. Τα περίπτερα ξεχώρισαν για τη φινέτσα και τη δημιουργικότητά τους, με τους επισκέπτες να εντυπωσιάζονται από τους: KESSARIS, Lalaounis, VST Tsoukala, The Art Dose, ARTEMIDE, Vourakis, Angeliki Stamatakou Ceramic Sculptures, OZAR, Reve De La Maison, Evi Grintela, Lianos Jewellery, Kandarakis J & Co, FRENCHIE, A Jewel Made in Greece, La Vie Jewelry, Melisway, Livv Maison, Elena Koulaouzidou Furs, Athenart Jewelry, Οπτικά Φλεβαράκη, Kathy Heyndels, Candles Vibe, Ailin Boutique, Ageliki Argiana Handmade Jewellery & Art, 3Dream Printed Jewelry, IZA Boutique, Lifeline, Dimitra Haratsi Jewels My Way, Ivana Grossi Shoes, Benú Handmade Ethnic Creations, Mini Box Handmade, Olga Beligianni, Vasso Galati, Charis and Rissa, Lilian Papoutsoglou.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και εορταστική, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν ψώνια με φιλανθρωπία, στηρίζοντας σημαντικές δράσεις του Σωματείου και χαρίζοντας χαμόγελα σε όσους έχουν ανάγκη.

Ένα Bazaar γεμάτο τέχνη, δημιουργία και φιλανθρωπία

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισαν τα μπλουζάκια με την προσωπογραφία της Καλλιπατείρας ως Άγγελος, μια εμπνευσμένη φιγούρα του σπουδαίου Αλέκου Φασιανού. Στο περίπτερο της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ» υπήρχαν επίσης όμορφα αντικείμενα που δώρισαν οι Dianelian Diamond Club, CHRISTHELLAS, Studio Kosta Boda Illum, Moiraraki Carpets, Έλενα Κρυστάλλη, ενώ όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τους διατέθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.

Μοναδική δημιουργική πινελιά πρόσφεραν το Etekon Art και η Χριστίνα Σμυρνή, η οποία επιμελήθηκε προσωποποιημένες χριστουγεννιάτικες σακούλες και κάρτες με live painting, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν custom-made σχέδια με ονόματα και προσωπικές επιλογές.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μεγάλου χορηγού Theoxenia Palace Hotel, ενώ το Les Fleuristes ανέλαβε την υπέροχη διακόσμηση του χώρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το παρόν έδωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ»: Καλλιρόη Δανάλη Αποστολοπούλου, Έμη Λιβανίου Ζησιοπούλου, Ιωάννα Φωτίου, Σουζάνα Χατζηβασιλείου, Νάνσυ Νικολακοπούλου, Ιωάννα Ρούσσου – Οικονόμου, Ιωάννα Καρυοφύλλη, ενώ εκατοντάδες μέλη και φίλοι του Σωματείου έδωσαν το «παρών», συνδυάζοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους με την έμπρακτη στήριξη στους σκοπούς της ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ.