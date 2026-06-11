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΄Την Τετάρτη 8 Ιουλίου αποχαιρετά και επίσημα ο Ανδρέας Γεωργίου το MEGA, με το φινάλε της σειράς «Η Γη της Ελιάς» που ολοκληρώνεται μετά από 5 σεζόν. Λίγες μέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, θα προβληθει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος πρωταγωνιστούν στη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Η σειρά «Έχω παιδιά» που δεν σημείωσε την ίδια επιτυχία στη δεύτερη σεζόν της, ολοκληρώνεται την επόμενη Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Αντιθέτως, το The Chase που δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής σημάδια κόπωσης, αποχαιρετά το κοινό για το καλοκαίρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Την Παρασκευή 19/6, η Μαρία Μπεκατώρου θα γιορτάσει τα 1000 επεισόδια μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, ενώ στα νέα επεισόδια που έχουν ήδη ξεκινήσει να γυρίζονται θα προστεθεί μια νέα γυναίκα Chaser, η οποία, όπως ακούγεται, κερδίζει ήδη τις εντυπώσεις.

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Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά» δεν θα συνεχίσει για τρίτη σεζόν.

Κάμπινγκ: Η νέα κωμική σειρά του MEGA με all star cast

Το MEGA συνεχίζει δυναμικά τα γυρίσματα της νέας του σειράς, με τίτλο «Κάμπινγκ», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στα παρασκήνια μέσα από ένα πρόσφατο backstage βίντεο στα social media. Η σειρά υπόσχεται ένα εκρηκτικό μείγμα μαύρης κωμωδίας, μυστηρίου και καυστικού χιούμορ, τοποθετώντας τη δράση σε ένα απρόσμενο σκηνικό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιορδάνης, ένας συντηρητικός λογιστής που υποδύεται ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο οποίος αποφασίζει να αφήσει πίσω του την καθημερινότητα. Μετά την «εξαφάνιση» με μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, καταλήγει μαζί με τα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, η ζωή του ανατρέπεται από τη γνωριμία του με τον Σοφοκλή, τον εκκεντρικό διευθυντή των εγκαταστάσεων που ενσαρκώνει ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η αναγκαστική συνύπαρξη αυτών των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων μετατρέπει τον «αόρατο» λογιστή στον πρωταγωνιστή μιας σειράς από αναπάντεχες και κωμικές καταστάσεις.

Μία άλλη ηθοποιός που είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται μετά τη συμμετοχή της στο Maestro του MEGA, είναι η Κλέλια Ανδριολάτου η οποία στοχεύει πλέον σε διεθνή καριέρα, χωρίς όμως να απορρίπτει ενδιαφέρουσες δουλειές που της προτείνονται στην Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν η 29χρονη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας του Γιώργου Τσουρή, «170 τετραγωνικά» και αυτός είναι ο λόγος που έγινε καστανή. Την αδελφή της θα υποδυθεί η Ανθή Ευστρατιάδου, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Έχω παιδιά», ενώ είχε συναντηθεί με την Κλέλια και στο Maestro.

Τα «170 τετραγωνικά» που είχαν χαρίσει το βραβείο Χορν στον Γιώργο Τσουρή, έχει παιχτεί για 7 σεζόν στην Αθήνα.