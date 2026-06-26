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Αυλαία έριξε το Buongiorno του Μega μετά από δύο σεζόν στην τηλεοπτική συχνότητα του MEGA. Η Φαίη Σκορδά που ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τη διοίκηση του σταθμού ότι η εκπομπή της δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν, αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, όπως όλοι περίμεναν, με συγκίνηση και μεγάλη αξιοπρέπεια.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές» ξεκίνησε να λέει η Φαίη Σκορδά κοιτάζοντας την κάμερα. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, αλλά και το κοντρόλ».

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Στη συνέχεια η Φαίη Σκορδά απευθύνθηκε στους συνεργάτες της: «Εδώ σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμος. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», είπε στο τέλος η Φαίη Σκορδά ενώ η εκπομπή έκλεισε με το τραγούδι της Μαρίνας Σπανού, «Ταξίδι» με το οποίο είχε ξεκινήσει το Buongiorno τον Σεπτέμβριο του 2024.

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Ο αποχαιρετισμός της Βίκυς Παγιατάκη