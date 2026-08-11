Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με το imerazante.gr.
Μήνυμα του 112 στάλθηκε για εκκένωση από Ελιές προς Βολίμες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Νωρίτερα, είχα σταλεί μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ζάκυνθο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.