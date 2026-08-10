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Τη μανία της φωτιάς έξω από σπίτι στο Κορωπί καταγράφει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (10.08.2026).

Το βίντεο αποτυπώνει καρέ καρέ την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η φωτιά που ξέσπασε στις 9 Αυγούστου στο Κορωπί.

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Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι φλόγες «γλείφουν» αυλή σπιτιού και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καίνε ό,τι υπήρχε απ’ έξω.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή προσφέρθηκε από υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές.