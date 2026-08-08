Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιλογή λάθος λωρίδας στους σταθμούς διοδίων οδηγεί ορισμένους οδηγούς στην επικίνδυνη απόφαση να πραγματοποιήσουν οπισθοπορεία για να διορθώσουν το σφάλμα τους.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οπισθοπορεία σε αυτοκινητόδρομους απαγορεύεται αυστηρά και τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Η ασφαλέστερη ενέργεια για τους οδηγούς που βρίσκονται σε λάθος λωρίδα είναι η ακινητοποίηση του οχήματος και η αναζήτηση συνδρομής από το αρμόδιο προσωπικό των διοδίων.

Η αποφυγή της οπισθοπορείας προστατεύει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και αποτρέπει την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων εντός των σταθμών διοδίων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια φαινομενικά αθώα κίνηση στους σταθμούς διοδίων μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιφέρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο.

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους αφορά την επιλογή της σωστής λωρίδας κατά την προσέγγιση των διοδίων. Η βιασύνη, η πίεση ή η απροσεξία μπορούν εύκολα να οδηγήσουν έναν οδηγό στη λάθος λωρίδα, με αποτέλεσμα να βρεθεί είτε σε ηλεκτρονική λωρίδα e-pass χωρίς να διαθέτει πομποδέκτη είτε, αντίστροφα, σε λωρίδα με υπάλληλο, ενώ έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διέλευσης.

Advertisement

Advertisement

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο στους μεγάλους και επιβαρυμένους σταθμούς διοδίων, όπου οι λωρίδες διαχωρίζονται σε μικρή απόσταση από το σημείο διέλευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κόμβος της Μεταμόρφωσης, όπου συνδέονται η Εθνική Οδός και η Αττική Οδός και η κυκλοφορία είναι συχνά ιδιαίτερα αυξημένη.

Η κίνηση που μπορεί να κοστίσει 350 ευρώ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει όταν ο οδηγός αντιληφθεί ότι έχει επιλέξει λάθος λωρίδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ορισμένοι επιχειρούν να διορθώσουν το λάθος κάνοντας όπισθεν, προκειμένου να επιστρέψουν και να κατευθυνθούν στη σωστή λωρίδα.

Η συγκεκριμένη κίνηση, όμως, μπορεί να συνιστά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 26 του ΚΟΚ, που αφορά την «Κίνηση προς τα πίσω», η οπισθοπορεία επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά τους ελιγμούς στάθμευσης ή όταν η κίνηση προς τα εμπρός είναι αδύνατη. Η παράβαση προβλέπει πρόστιμο, ενώ διαφορετική και αυστηρότερη αντιμετώπιση ισχύει όταν η οπισθοπορεία πραγματοποιείται σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, το Άρθρο 33 του ΚΟΚ απαγορεύει την οπισθοπορεία και την αναστροφή σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Στην περίπτωση της οπισθοπορείας, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Η προσπάθεια αλλαγής λωρίδας με όπισθεν δεν αποτελεί ασφαλή λύση, ακόμη και όταν ο οδηγός θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η κίνηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τα οχήματα που ακολουθούν, ιδιαίτερα σε έναν σταθμό διοδίων όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη και οι αποστάσεις μεταξύ των οχημάτων περιορισμένες.

Advertisement

Σε περίπτωση που ένας οδηγός βρεθεί σε λωρίδα στην οποία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή του, το ασφαλέστερο είναι να παραμείνει ακινητοποιημένος και να ζητήσει τη συνδρομή του προσωπικού των διοδίων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ένας επικίνδυνος ελιγμός και περιορίζεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Παράλληλα, η τελική αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης εξαρτάται από τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την κρίση του αρμόδιου αστυνομικού οργάνου. Η ιδιαίτερη διαμόρφωση ορισμένων σταθμών διοδίων, αλλά και η πίεση που συχνά δημιουργείται στους οδηγούς, μπορούν να συμβάλουν σε λανθασμένες επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της σωστής λωρίδας πριν από την είσοδο στον σταθμό και, κυρίως, η αποφυγή της οπισθοπορείας αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο λάθος χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Advertisement