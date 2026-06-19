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Ένας οδηγός στη Γαλλία κατάφερε για πολλούς μήνες να χρησιμοποιεί τους αυτοκινητοδρόμους χωρίς να καταβάλλει διόδια, εφαρμόζοντας μια επικίνδυνη και παράνομη πρακτική που τελικά τον οδήγησε αντιμέτωπο με τις αρχές.

Τα διόδια αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο χρηματοδότησης, καθώς συνδέονται με την κάλυψη του κόστους κατασκευής και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι προσφέρουν ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις στους οδηγούς.

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Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις η πυκνή παρουσία σταθμών διοδίων και το υψηλό κόστος σε σχέση με τις παροχές που λαμβάνουν οι χρήστες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Γάλλου οδηγού, ο οποίος επί μήνες διέσχιζε σταθμούς διοδίων χωρίς να πληρώνει, μέχρι που οι αρχές τον εντόπισαν και του καταλόγισαν περίπου 9.400 ευρώ σε απλήρωτα τέλη.

Il fraudait les péages avec la technique du « petit train » : un automobiliste doit rembourser 9 000 euros près de Montbéliard

➡️ https://t.co/XLmMo8DJpD pic.twitter.com/6sifZUGDsI June 15, 2026

Η μέθοδος του «Petit train» και η επικινδυνότητα της

Για να αποφεύγει την πληρωμή, χρησιμοποιούσε μια γνωστή στη Γαλλία μέθοδο που αποκαλείται «petit train» («μικρό τρένο»). Η πρακτική αυτή βασίζεται στο να κινείται το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση από το προπορευόμενο. Μόλις ο μπροστινός οδηγός πλήρωνε το αντίτιμο και άνοιγε η μπάρα, ακολουθούσε αμέσως από πίσω και περνούσε χωρίς να καταβάλει χρέωση. Πρόκειται για μια τακτική που παρατηρείται συχνά και στην Ελλάδα, κυρίως από οδηγούς μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «La Dépêche», στις 14 Ιουνίου οι αρμόδιες αρχές ακινητοποίησαν τον οδηγό στον αυτοκινητόδρομο A36, στην περιοχή Doubs της ανατολικής Γαλλίας. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ήδη γνωστή στις ελεγκτικές υπηρεσίες και εντοπίζεται πλέον όλο και συχνότερα μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούν στους γαλλικούς αυτοκινητοδρόμους.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι κάμερες είχαν καταγράψει επανειλημμένα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να ανασυνθέσουν το ιστορικό των παράνομων διελεύσεων χωρίς καταβολή διοδίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, θα αντιμετωπίσει και πρόσθετες κυρώσεις, όπως ενδεχόμενη δίωξη για απάτη.