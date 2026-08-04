Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιεύματα αναφέρουν την ύπαρξη κρίσης στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης Δημητροπούλου, βασιζόμενα στην απουσία κοινών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν αποστάσεις λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, ενώ δεν έχουν προβεί σε κανένα επίσημο σχόλιο για την προσωπική τους ζωή.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους εξακολουθούν να κατοικούν στο ίδιο σπίτι.

Προτεραιότητα και για τους δύο παραμένει η φροντίδα του δίχρονου γιου τους, παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφορούν για τη σχέση τους.

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Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Λιβάνης, περνάει κρίση στον γάμο του με τη συνάδελφό του Ανδρομάχη Δημητροπούλου. Το ζευγάρι, που δεν έχει γιορτάσει ακόμα την πρώτη επέτειο του γάμου του- αν και συνεχίζει να «ακολουθείται» στο Instagram, δεν κάνει πλέον like ο ένας στον άλλον, ενώ η τελευταία κοινή ανάρτηση έχει γίνει τον περασμένο Αύγουστο (δεν υπάρχουν πια στο timeline τους ούτε οι φωτογραφίες του γάμου τους).

Εξάλλου οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους έχουν κρατήσει αρκετές μέρες μακριά τον περασμένο μήνα: Εκείνος μόλις έχει τις εμφανίσεις του στο Vog Club της παραλιακή αλλά και στο θέατρο Άλσος με την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» (θα συνεχιστεί από τις 28 Αυγούστου), ενώ εκείνη συνεχίζει την περιοδεία της με τίτλο «Σούσουρο Tour» και μάλιστα τον Σεπτέμβριο έχει προγραμματισμένες συναυλίες στην Αυστραλία.

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Τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος Λιβάνης έχει αναπτύξει μία «μοναχική» εξωστρέφεια στα social media.

Πάνω από όλους ο γιος τους

Καθώς οι φήμες επιμένουν και κανείς από τους δύο δεν έχει μπει ακόμα στη διαδικασία να τις σχολιάσει, άνθρωποι από το περιβάλλον τους παραδέχονται πως ο γιος τους, Γεράσιμος, είναι η μεγάλη τους αδυναμία και θέλουν πάνω από όλα το δικό του καλό. Εξάλλου, ο μικρός, που θα κλείσει τα 2 του χρόνια στις 12 Σεπτεμβρίου, δεν απουσιάζει από τις αναρτήσεις τους.

«Γίνε η ηλιακτίδα στην ζωή σου ρε» έγραψε η Ανδρομάχη στη λεζάντα της ανάρτησής της τη Δευτέρα από την Κυλλήνη.

Λιβάνης- Ανδρομάχη: Παραμένουν κάτω από την ίδια στέγη

Παρά το γεγονός ότι άνθρωποι από το περιβάλλον τους δεν επιβεβαιώνουν ότι το ζευγάρι περνάει κρίση στον γάμο του- στην πραγματικότητα ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν αν συμβαίνει κάτι-, δεν διστάζουν να τονίσουν ότι ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη συνεχίζουν να μένουν στο ίδιο σπίτι.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη είχαν φωτογραφηθεί τελευταία φορά μαζί τον Φεβρουάριο σε θεατρική πρεμιέρα.

«Ονειρεύομαι μια μεγάλη οικογένεια με την Ανδρομάχη» είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Λιβάνης στο περιοδικό ΟΚ! πριν από τον γάμο τους. «Πάντα μου άρεσε αυτή η εικόνα και θέλω να κάνω τρία τέσσερα παιδιά. Η εγκυμοσύνη έτυχε. Όταν η Ανδρομάχη μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος τρελάθηκα. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και λέω θα φύγω. Πήρα το αμάξι πήγα σε ένα βουνό και ούρλιαζα μόνος μου. Ήμουν ενθουσιασμένος. Ήταν κάτι, το οποίο ήθελα πολύ».

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη την ημέρα του γάμου και της βάφτισης του γιου τους στη Βαρυμπόμπη.

«Όταν έρχεται στη ζωή σου ο άνθρωπός σου, κάνετε το παιδί και είστε τόσο δεμένοι, όλα τα υπόλοιπα όχι απλά ξεθωριάζουν» έλεγε την ίδια περίοδο η Ανδρομάχη για τον σύντροφό της. «Είναι σαν να μην υπάρχουν. Ο Γιώργος είναι ο άντρας που ονειρευόμουν να έχω. Και το κυριότερο, είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου που ονειρευόμουν. Έχει πολλές ομοιότητες με τον πατέρα μου, έχει χιούμορ, είναι ηθικός»

Η Huffington Post προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον καλλιτέχνη αλλά δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.