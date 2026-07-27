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Η επένδυση του ομίλου στοχεύει στην αναβάθμιση του χώρου με σύγχρονες προδιαγραφές παραγωγής και νέα αισθητική προσέγγιση.

Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει μια ειδικά σχεδιασμένη μουσική πρόταση, με τον αρχικό προγραμματισμό να προβλέπει εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη διεθνή αγορά κυκλοφορώντας ένα ντουέτο στα ισπανικά με τη Cecilia Krull.

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Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της Huffpost που ήθελαν τον Χρήστο Μάστορα να παραμένει στον Όμιλο Μαροσούλη- Κοταρίδη μετά τη συνεργασία του με τον Αντώνη Ρέμo, καθώς το πρωί της Δευτέρας εστάλη η σχετική ανακοίνωση:

Χρήστος Μάστορας και VOX ανοίγουν νέο κεφάλαιο στο live entertainment.

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Το VOX, μια από τις πιο ιστορικές και εμβληματικές μουσικές σκηνές της Αθήνας και ο Χρήστος Μάστορας, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο live entertainment.

Η επένδυση της MK Group, μέσα από τη συνεργασία του ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη με τον Χρήστο Μάστορα, φέρνει την αναγέννηση του VOX, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, νέα αισθητική, μοντέρνα αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Ο Χρήστος Μάστορας, ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή ταυτότητα και πλούσια πορεία που συνδυάζει δημιουργικότητα και επιτυχία, θα παρουσιάσει μια μουσική πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για το ανανεωμένο VOX. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

VOX και Χρήστος Μάστορας έρχονται να ενώσουν τη σκηνή και το κοινό στην πιο συναρπαστική live εμπειρία της νέας σεζόν στην Αθήνα!

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανίζεται στο VOX κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ όλα δείχνουν πως στον ίδιο χώρο θα τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθε Πέμπτη και Κυριακή.

Χρήστος Μάστορας: Έτοιμος για τη λαϊκή στροφή;

Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Υπάρχω» όπου υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Στέλιο Καζαντζίδη, ο Χρήστος Μάστορας ηχογράφησε μια σειρά λαϊκών τραγουδιών, με στόχο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μέχρι και αυτή τη στιγμή αυτή η δισκογραφική δουλειά δεν έχει κυκλοφορήσει, ούτε έχει υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση, χωρίς αυτό να σημαίνει αν οι φαν του καλλιτέχνη δεν θα ακούσουν ποτέ το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.

Προς το παρόν, ο 39χρονος τραγουδοποιός δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στη διεθνή αγορά, αφού πριν από λίγες μέρες κυκλοφορήσε το ντουέτο του με τη διάσημη Ισπανίδα Cecillia Krull σε μία εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας του «Μαργαρίτα», εξ’ ολοκλήρου στα ισπανικά, που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρει: «Η Cecilia είναι μια μοναδική ερμηνεύτρια που θαύμασα και ακολούθησα από την πρώτη στιγμή που την άκουσα στο τραγούδι των τίτλων της σειράς “La Casa De Papel”. Το να μοιραστώ αυτό το τραγούδι μαζί της ήταν ένα μεγάλο δώρο και μια πρόκληση για μένα. Εκείνη έγραψε τους στίχους στα ισπανικά και ακούγοντάς την να το ερμηνεύει προσπάθησα να μεταφέρω με τη δική μου ερμηνεία κάτι από το συναίσθημα που εισέπραξα».