Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών επικράτησε της Ιταλίας με 10-9 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ.

Καθοριστική συμβολή στη νίκη είχαν οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζωρτζάτου και η επιθετική συνεισφορά των Κωνσταντίνου Γκιουβέτση και Στέλιου Αργυρόπουλου.

Την Κυριακή, το ελληνικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Ουγγαρίας.

Ο αγώνας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών επιβλήθηκε 10-9 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Ο σπουδαίος τελικός του Super Final του World Cup ξεκινάει στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

Πραγματοποιώντας σπουδαία επέμβαση και έχοντας κολώνα τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο και πρώτους σκόρερ τους Κωνσταντίνο Γκιουβέτση, Στέλιο Αργυρόπουλο, η εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών επιβλήθηκε της Ιταλίας 10-9 πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.

Η πρώτη επίθεση ανήκε στην Ιταλία που κέρδισε το σπριντ. Από μία άμυνα για κάθε ομάδα στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Στη συνέχεια η Ιταλία πήρε την αποβολή από τον Αλαφραγκή και αξιοποιώντας τον παίκτη παραπάνω άνοιξε το σκορ με τον Ντόλτσε (1-0).

Ακολούθως η τύχη γύρισε την πλάτη στην Ελλάδα, με το δοκάρι να σταματά σουτ του Παπαναστασίου, όχι μία, αλλά δύο φορές, τη δεύτερη σε φάση με παίκτη παραπάνω. Ο Τζωρτζάτος με μεγάλη απόκρουση κράτησε το δείκτη του σκορ στο 1-0, με την Ελλάδα να αντέχει αμέσως μετά και σε επίθεση με παίκτη παραπάνω, για να έρθει η σειρά του Σκουμπάκη να σημαδέψει το δοκάρι.

2′ και 30” πριν το τέλος της πρώτης περιόδου η Ελλάδα έφερε το παιχνίδια στα ίσια με τον Σκουμπάκη να βρίσκει δίχτυα από κοντά σε επίθεση με παίκτη παραπάνω (αποβολή Ντόλτσε). Ο Τζωρτζάτος είχε ζεσταθεί συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές επεμβάσεις, για να νικηθεί από μακρινό σουτ του Γκουεράτο 45” πριν την ολοκλήρωση του 8λέπτου.

Η πρώτη επίθεση της δεύτερης περιόδου ανήκε στην Ελλάδα, με τον Πούρο να φτάνει πρώτος στην μπάλα στο σπριντ, πρώτο κερδισμένο στο τουρνουά για την Εθνική. Ο Χαλυβόλουλος τροφοδοτήθηκε, όπλισε και με μεγάλο σουτ σκόραρε για το 2-2. Στην αμέσως επόμενη επίθεση η Ελλάδα βρέθηκε με παίκτη παραπάνω, κέρδισε πέναλτι και ο Καλογερόπουλος αξιοποιώντας το έδωσε προβάδισμα για πρώτη φορά.

Έξι λεπτά πριν το ημίχρονο οι Ιταλοί ισοφάρισαν 3-3 με διαγώνιο σουτ από τα δεξιά παίζοντας με παίκτη παραπάνω. Με παίκτη παραπάνω και η Ελλάδα 5′ και 20” για το τέλος της 2ης περιόδου, ωστόσο ο Βαγγέλης Πούρος νικήθηκε από τον πορτιέρε της Ιταλίας.

Advertisement

Λίγο αργότερα ο Ντελ Μπάσο χτύπησε τον Παπαναστασίου με συνέπεια να αποβληθεί χωρίς αντικατάσταση και την Εθνική να κερδίζει πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος δεν το αξιοποίησε, στα 3′ όμως πήρε το αίμα του πίσω γράφοντας το 3-4, ενώ 2′ και 44” ο ίδιος παίκτης με προβολή στο πρώτο δοκάρι έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα δύο τερμάτων για το 3-5.

Στο 1′ και 30” ο Τζωρτζάτος απέκρουσε πέναλτι συνεχίζοντας το ρεσιτάλ εντυπωσιακών επεμβάσεων, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι στα 57” με τους Ιταλούς να μειώνουν 4-5.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να συνεχίζει από εκεί που το άφησε, σηκώνοντας τείχος μπροστά από το ελληνικό τέρμα. Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό ο Γκιουβέτσης σκόραρε στον παίκτη παραπάνω για το 4-6 και 5′ 50” για τη λήξη της τρίτης περιόδου βρήκε ξανά δίχτυα από την ίδια θέση (αριστερά) “χτυπώντας” στην κλειστή γωνία γράφοντας το 4-7.

Advertisement

Η Εθνική δεν διαχειρίστηκε καλά το σημαντικό προβάδισμα, υπέπεσε σε λάθη που επέτρεψαν στην Ιταλία να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ο Κανέλα μείωσε 5-7 1′ και 52” και ο Κοντέμι στα 77” έφερε τη διαφορά στο γκολ (6-7).

Το πρώτο λεπτό της τελευταίας περιόδου ξεκίνησε αρχικά με τον Σκουμπάκη να χάνει μεγάλη ευκαιρία. Μετά από έλεγχο video, Νικολαΐδης και Τανάτσα αποβλήθηκαν με αντικατάσταση στα 7′ και 13” και ένα λεπτό μετά η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι, με τον Γκράτα να δέχεται κόκκινη κάρτα. Ο Γκιουβέτσης το αξιοποίησε διαμορφώνοντας το 6-8 και στα 5′ για το τέλος ο Σκουμπάκης έφερε τη διαφορά και πάλι στο +3 (6-9).

Τέσσερα λεπτά για τη λήξη η Ιταλία βρέθηκε με δύο παίκτες παραπάνω, το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε 7-9 με τον Καρενζέκι. Δεύτερο διαδοχικό γκολ από τον Καρνεζέκι σε παίκτη παραπάνω έφερε το σκορ στο 8-9 στα 70”. Στα 54” ο Αργυρόπουλος σημείωσε το τρίτο του προσωπικό τέρμα με πέναλτι για το 8-10, ο Αλεσάντρο Καρνεζέκι όμως είχε πάρει “φωτιά”, μειώνοντας ξανά στο ένα τέρμα (9-10). Με 16” για το τέλος η Ιταλία κέρδισε την μπάλα και ο Καμπάνια ζήτησε τάιμ άουτ ώστε να οργανώσει την επίθεση. Ο Τζωρτζάτος κατέβαλε “ρολά” και η Ελλάδα πέρασε στον τελικό.

Advertisement

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-4, 2-2,

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο (1), Κανέλα (1), Φερέρο (1), Ντόλτσε (1), Τζανάτσα, Ιόκι Γκράτα (1), Ντελ Μπάσο, Κοντέμι (1), Καρνεζέκι (2), Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτσαρίνι

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος (1), Σκουμπάκης (2), Γκιουβετσής (3), Αργυρόπουλος (3), Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος (1), Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

Advertisement

Advertisement