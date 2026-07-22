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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε καλεσμένος του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Podcast «AnesTea» για παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη.

Ανάμεσα στα όσα ενδιαφέροντα είπε ο Έλληνας σταρ του NBA που την νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ, ήταν και η αναφορά του στη μη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Ειδικότερα, ο Γιάννης εξήγησε ότι η ομοσπονδία του Λιόλιου δεν πλήρωσε την ασφάλεια του συμβολαίου του Αντετοκούνμπο στο NBA.

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«Είμαι ο μόνος NBAer. Για να πας στην εθνική, πρέπει η ομοσπονδία να πληρώσει μια ασφάλεια για παίξω. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν στην Ευρωλίγκα, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA να μπορεί η ασφάλεια να πληρώνει το συμβόλαιο που έχω με τους Μπακς ή τώρα με τους Μαϊάμι Χιτ.

Δεν το ξέρει πολύς κόσμος. Πιστεύαμε ότι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία είναι εύκολα να κερδίσεις. Κάναμε το λάθος και τους υποτιμήσαμε. Τώρα έχουμε δύο ματς μπροστά μας. Αν κληθώ λογικά θα είμαι εκεί. Αν κληθούμε όλοι, θα είμαι εκεί».