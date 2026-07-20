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Ο αθλητής αναφέρθηκε στη μετακίνησή του στο Μαϊάμι, τονίζοντας την επιθυμία του για νέες προκλήσεις και συνεχή εξέλιξη στην καριέρα του.

Παρά τις επιτυχίες του, ο ίδιος δίνει προτεραιότητα στην προσφορά προς την κοινωνία και στη διατήρηση των αξιών που έλαβε από τους γονείς του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισήμανε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της αποφυγής της ζώνης άνεσης για την επίτευξη προσωπικών στόχων.

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O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο YouTube.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στην εκπομπή Anestea μοιράστηκε στιγμές, σκέψεις και συναισθήματα που διαμόρφωσαν τον άνθρωπο πίσω από τον παγκόσμιο θρύλο του μπάσκετ.



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Ο Greek Freak άνοιξε την καρδιά του σε μια συνέντευξη, μιλώντας στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τις αξίες που του μετέδωσαν οι γονείς του, το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο Mαϊάμι, αλλά και τη φιλοσοφία ζωής που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Μεγάλωσα χωρίς χρήματα, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του όταν μετανάστευσαν από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις οικονομικές στερήσεις, δεν του έλειψε ποτέ η αγάπη.

«Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον πατέρα του, τόνισε πως του δίδαξε την αξία της ταπεινότητας και της ψυχραιμίας, ενώ για τη μητέρα του ανέφερε ότι υπήρξε το στήριγμα ολόκληρης της οικογένειας.

«Πάντα μου έλεγε ότι μπορώ να πετύχω ό,τι βάλω στο μυαλό μου», σημείωσε.

Η νέα αρχή στο Mαϊάμι

Έπειτα από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Αντετοκούνμπο ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

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«Το Μιλγουόκι είναι η οικογένειά μου, η πατρίδα μου. Όμως ήθελα μια νέα πρόκληση», ανέφερε, παραδεχόμενος ότι η απόφαση να αποχωρήσει μόνο εύκολη δεν ήταν.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, εμφανίστηκε αποφασισμένος να δουλέψει με την ίδια αφοσίωση όπως όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 18 ετών.

«Όπως πήγα 18 χρονών στο Μιλγουόκι και δούλεψα σκληρά, έτσι θα κάνω και στο Mαϊάμι», είπε.

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Όπως εξήγησε, μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο δεν έχουν μόνο οι τίτλοι, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει στις κοινωνίες όπου ζει και αγωνίζεται.

«Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν κάτι, να εμπνέονται και να προσφέρω πίσω στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Η οικογένεια πάνω απ’ όλα

Ο «Greek Freak» στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του είναι ο άνθρωπος που τον κρατά προσγειωμένο.

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«Η γυναίκα μου έχει τα κλειδιά της καρδιάς μου, του μυαλού μου και του σπιτιού μου», είπε, χαρακτηρίζοντάς τη ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του.

Αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά του και στις αξίες που επιθυμεί να τους μεταδώσει, όπως ο σεβασμός, η ευγνωμοσύνη και η πειθαρχία.

«Όπως ο πατέρας μου μάς κυνηγούσε να λέμε καλημέρα, έτσι κάνω κι εγώ τώρα με τα παιδιά μου», ανέφερε χαμογελώντας.

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«Δεν θέλω να μένω στη ζώνη άνεσής μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε πως κάθε αλλαγή αποτελεί ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι οι δυσκολίες είναι αυτές που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα.

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«Δεν θέλω να μένω στο comfort zone μου. Όταν βρίσκεσαι έξω από τη ζώνη άνεσής σου, τότε ανακαλύπτεις πραγματικά από τι είσαι φτιαγμένος», δήλωσε.

Παρά τις κορυφαίες διακρίσεις που έχει κατακτήσει, ξεκαθάρισε πως δεν σταματά να θέτει νέους στόχους.

«Ποτέ δεν είμαι 100% ικανοποιημένος. Θέλω πάντα να ανεβάζω τον πήχη πιο ψηλά», είπε, τονίζοντας ότι αυτό που μετρά περισσότερο είναι να απολαμβάνει τη διαδρομή και να παραμένει ευγνώμων.

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Το μήνυμά του

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Έλληνας σταρ έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής:

«Να πιστεύετε στα όνειρά σας, να δουλεύετε σκληρά και να μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε».

Με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει το ταξίδι του, έχοντας πάντα ως οδηγό τις αξίες που τον ανέδειξαν σε ένα από τα μεγαλύτερα πρότυπα του παγκόσμιου αθλητισμού.