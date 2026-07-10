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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι θέλει να βρίσκεται μία ζωή στο μπάσκετ, αφού στόχος μετά το τέλος της καριέρας του, είναι να γίνει προπονητής στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στο stream του Neon και μεταξύ άλλων μίλησε και για τα πλάνα του αφού αποσυρθεί.

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Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας ανέφερε αρχικά πως θα ήθελε να μείνει στο σπίτι με τα παιδιά του και στη συνέχεια ότι θα επιθυμούσε να γίνει και προπονητής στο ΝΒΑ.

«Νομίζω θα είμαι μπαμπάς που μένει στο σπίτι ή θα γίνει προπονητής. Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο νέος σταρ των Μαϊάμι Χιτ δήλωσε, μάλιστα, πως η ομάδα που θα ήθελε να προπονήσει αυτή τη στιγμή είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, καθώς θεωρεί πως είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA.