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Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μιλγουόκι κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021 και αναδείχθηκε δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Ο αθλητής έχει διακριθεί επίσης ως πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του 2021 και του NBA Cup το 2024.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ευχαρίστησαν τον Έλληνα σταρ για τη συνολική προσφορά του στην ομάδα και την πόλη με μια συγκινητική ανάρτηση.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τους Μαϊάμι Χιτ και μετά από 13 χρόνια θα αλλάξει και επίσημα ομάδα στο μαγικό κόσμο του NBA, με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες και για τις δύο πλευρές.

Η καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώθηκε μετά από 13 σεζόν, με τον «Greek Freak» να αποχαιρετά την πρώην ομάδα του με ένα συγκινητικό βίντεο, λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σταρ του NBA με τη φανέλα των Μπακς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021, αλλά και το NBA Cup το 2024 για να γράψει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία της ομάδας.

Στην πλούσια καριέρα του έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP του NBA (2019 και 2020), Finals MVP το 2021 και MVP του NBA Cup το 2024.

Παράλληλα, έχει δώσει το παρών 10 φορές σε All Star Game (2017-2026) και το 2021 είχε πάρει και το MVP της διοργάνωσης.

Αφήνει το νούμερο 34-Σκέφτεται να επιλέξει το 7

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια και σκέφτεται να προχωρήσει και άλλες αλλαγές, με το νούμερο 34 να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.

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Σε ένα live στο οποίο συμμετείχε αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος να αποχωριστεί το ιστορικό νούμερο 34 με το οποίο έχει ταυτιστεί για τα καλά και μάλιστα έχει ήδη σκεφτεί το επόμενο νούμερο που θα επιλέξει στους Χιτ.

Ο «Greek Freak» αποκάλυψε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να επιλέξει το νούμερο 7 στο νέο ξεκίνημα της καριέρας του, με την σκέψη του πιθανότατα να προκύπτει από την πρόσθεση των αριθμών 3 και 4, με τα οποία έχει συνδεθεί.

«Έδωσες ελπίδα σε μία ολόκληρη πόλη, για πάντα μέλος της οικογένειάς μας»

Τα «ελάφια» μετά από 13 σεζόν, ευχαρίστησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την συνεισφορά του στην ομάδα.

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Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς με μία ανάρτηση στα social media ευχαρίστησαν τον Έλληνα σταρ, αναφέροντας ότι πάντα θα είναι κομμάτι της ομάδας και της πόλης.

You came to Milwaukee 13 years ago as a kid from Sepolia with an impossible dream. Over the past 13 years we have witnessed you grow into one of the greatest players the game has ever seen, the greatest Buck of all time, and the driving force behind an era of Bucks basketball… pic.twitter.com/6oDA0APFwh — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 6, 2026

Η ανακοίνωση των Μιλγουόκι Μπακς

«Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν από 13 χρόνια ως ένα παιδί από τα Σεπόλια, με ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα, στον κορυφαίο Μπακ όλων των εποχών και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Μπακς που θα μείνει αξέχαστη για πάντα.

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Από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου εδώ, αγκάλιασες το Μιλγουόκι σαν να ήταν το σπίτι σου. Αγάπησες την ομάδα, την κοινότητα και όλους όσοι πίστεψαν σε σένα. Ο δεσμός σου με τους φιλάθλους των Μπακς ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Δεν έπαιξες απλώς μπάσκετ στο Μιλγουόκι έγινες η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης.

Άγγιξες τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων στην κοινότητά μας και ενέπνευσες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πίστεψες σε αυτή την πόλη και στους φιλάθλους της, όταν ο υπόλοιπος κόσμος αμφέβαλλε. Ύστερα από 50 χρόνια, χάρισες στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για γενιές φιλάθλων των Μπακς, οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν.

Έδωσες ελπίδα στο Μιλγουόκι. Μας δίδαξες ότι η αφοσίωση εξακολουθεί να έχει αξία. Ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αδύνατες πιθανότητες και ότι μια μικρή αγορά μπορούσε να φτάσει στην κορυφή, επειδή εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να πιστεύεις. Για ένα βράδυ, το Μιλγουόκι δεν παρακολουθούσε απλώς την ιστορία· τη ζούσαμε όλοι μαζί.

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Η κληρονομιά σου στο Μιλγουόκι είναι πλέον αιώνια και θα παραμείνει ζωντανή για πάντα. Στη φανέλα που θα κρέμεται στην οροφή του γηπέδου, στην κοινότητα, στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσες και στον τρόπο με τον οποίο έκανες μια ολόκληρη πόλη να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά. Σε ευχαριστούμε που πίστεψες στο Μιλγουόκι και που έδωσες τα πάντα για αυτή την πόλη, κάθε μέρα, χωρίς ποτέ να κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου.

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Μεταμόρφωσες τους Μπακς σε κάθε επίπεδο και άφησες το αποτύπωμά σου σε αυτόν τον οργανισμό για τις επόμενες γενιές. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας.

Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι. Για πάντα κομμάτι αυτής της πόλης. Για πάντα ένας Μπακ. Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη».

«Φοβόμουν ότι θα αποσυρθώ και θα σκέφτομαι πως δεν πήρα το ρίσκο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και σε συνέντευξη που έδωσε με τον Τζιμ Πάσκι εξήγησε το λόγο για τον οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

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Λίγο πριν την επισημοποίηση του deal με τους Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού στην ομάδα του Μιλγουόκι με την οποία αγωνίστηκε στο NBA για 13 σεζόν.

Ο «Greek Freak» ανέφερε ότι αποφάσισε να κάνει την ανταλλαγή στους Χιτ γιατί φοβόταν ότι μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του θα σκεφτόταν ότι δεν πήρε αυτό το ρίσκο και θα το μετάνιωνε.

«Μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα»

«Τα βράδια κάνω μπάνιο και σκέφτομαι πως ίσως να περίμενα πάρα πολύ. Βλέπω παίκτες να πηγαίνουν μακριά στα playoffs και σκέφτομαι πως ίσως αν αλλάξω ομάδα και πάω κάπου αλλού θα έχω μία καλύτερη ευκαιρία.

Μπορώ να παίξω στα βαθιά playoffs. Μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα. Επειδή πραγματικά το θέλω αυτό. Φοβάμαι πως ίσως αν δεν πάρω αυτήν την απόφαση θα φτάσω στα 37-38, θα αποσύρομαι και θα σκέφτομαι γιατί δεν πήρα αυτό το ρίσκο».