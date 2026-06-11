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Οι Νικς πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) μία μυθική ανατροπή που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του NBA. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε μία απίστευτη ανατροπή από το -29, με τον Ανουνόμπι να σκοράρει στα 1.2 πριν την λήξη, στέλνοντας στα «ουράνια» τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που γέμισαν το γήπεδο.

Αμέσως μετά το νικητήριο καλάθι, Μπεν Στίλερ, Τέιλορ Σουίφτ, Τίμοθι Σαλαμέ και Κένταλ Τζένερ, που βρίσκονταν στο γήπεδο, άρχισαν να χοροπηδούν δίχως αύριο και να πανηγυρίζουν την σπουδαία επικράτηση των Νικς, που έχουν πλέον το προβάδισμα με 3-1 στην σειρά.

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TAYLOR SWIFT HYPED AFTER KNICKS HISTORIC GAME 4 COMEBACK 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/z0ZiWpgkzf — NBA (@NBA) June 11, 2026

Ο Μπεν Στίλερ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε και μετά το φινάλε σχολίασε: «Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει ποτέ».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Τιμοτί Σαλαμέ έγιναν ένα με τους φίλους των Νικς και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την «ανατροπή του αιώνα», την μεγαλύτερη στην ιστορία των τελικών του NBA. «Στους Νικς σε 5 παιχνίδια» φώναζε ο Σαλαμέ, που ζήτησε νίκη και στο επόμενο ματς.

TIMOTHÉE CHALAMET & BEN STILLER CELEBRATING WITH KNICKS FANS AT MSG 🎉 pic.twitter.com/teFfMa1lJQ — NBA (@NBA) June 11, 2026