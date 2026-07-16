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Σε ρυθμούς Heat κινείται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πρόγραμμα. Πρώτα ταξίδεψε στην Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον σπουδαίο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία και στη συνέχεια πήγε στο Μαϊάμι, προκειμένου να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα στο NBA, τους Miami Heat.

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Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι είναι ενθουσιασμένος και νιώθει καλά. «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά»

Η συνέντευξη Τύπου του Έλληνα σούπερ σταρ θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

H ανταλλαγή-βόμβα μεταξύ Heat και Bucks ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου του 2026, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο 13 ετών του “Greek Freak” στο Μιλγουόκι.