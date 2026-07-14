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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που εκτός απο τις διακοπές και τις ανέμελες μέρες στην θάλασσα συνοδεύεται και από έναν ανεπιθύμητο… επισκέπτη: τα μυρμήγκια. Αν κάθε χρόνο τέτοια εποχή παρατηρούμε μικρές «πομπές» να εμφανίζονται στην κουζίνα ή στο μπαλκόνι μας, δεν πρόκειται για σύμπτωση.

Όπως αναφέρει το Real Simple, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον μεταβολισμό των μυρμηγκιών, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δραστήρια και να αναζητούν συχνότερα τροφή, νερό και καταφύγιο. Παράλληλα, το καλοκαίρι είναι περίοδος ταχείας ανάπτυξης των αποικιών τους, κάτι που σημαίνει ότι περισσότερα εργατικά μυρμήγκια βγαίνουν για αναζήτηση πόρων.

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Γιατί εμφανίζονται περισσότερα μυρμήγκια όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία;

Τα μυρμήγκια είναι εκτόθερμοι οργανισμοί, επομένως η θερμοκρασία του σώματός τους επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο επιταχύνεται ο μεταβολισμός τους και τόσο περισσότερο χρειάζονται τροφή για να υποστηρίξουν τη δραστηριότητά τους.

Όπως εξηγεί το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UC IPM), η ζέστη σε συνδυασμό με την ξηρασία ωθεί πολλά είδη μυρμηγκιών να αναζητήσουν νερό και τροφή μέσα στα σπίτια, ιδιαίτερα στις κουζίνες και τα μπάνια.

Το σπίτι μας έχει ακριβώς αυτό που ψάχνουν, δεν είναι μόνο τα ψίχουλα που προσελκύουν τα μυρμήγκια. Ακόμη και μικροσκοπικές ποσότητες ζάχαρης, λίπους, τροφών για κατοικίδια ή λίγες σταγόνες νερού κάτω από τον νεροχύτη αρκούν για να προσελκύσουν ολόκληρη αποικία. Μάλιστα, όταν ένα μυρμήγκι εντοπίσει τροφή, αφήνει πίσω του μια φερομονική διαδρομή, την οποία ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας.

Ακολουθούμε τη… διαδρομή τους

Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα, το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε από πού μπαίνουν.

Όπως αναφέρει το Real Simple, τα μυρμήγκια χρησιμοποιούν φερομόνες για να σηματοδοτούν τη διαδρομή προς την τροφή. Αν εντοπίσουμε το σημείο εισόδου, μπορούμε να περιορίσουμε πολύ πιο εύκολα την πρόσβασή τους.

Ένας καλός καθαρισμός κάνει μεγάλη διαφορά

Αξίζει να καθαρίσουμε σχολαστικά πάγκους, δάπεδα και σημεία όπου έχουν περάσει τα μυρμήγκια, ώστε να απομακρυνθούν οι φερομόνες που οδηγούν τα υπόλοιπα έντομα.

Παράλληλα, καλό είναι να αποθηκεύουμε τα τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία, να μην αφήνουμε τροφές κατοικιδίων εκτεθειμένες και να καθαρίζουμε αμέσως τα υπολείμματα φαγητού ή ποτών.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) επισημαίνει ότι η σωστή υγιεινή και η εξάλειψη των πηγών τροφής είναι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης πριν ακόμη χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εντομοκτόνο.

Τα δολώματα είναι πιο αποτελεσματικά από τα σπρέι

Αν η αποικία έχει ήδη εγκατασταθεί, οι ειδικοί εξηγούν ότι τα δολώματα για μυρμήγκια αποτελούν συνήθως την πιο αποτελεσματική λύση σε σχέση με τα εντομοκτόνα σπρέι.

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Όπως αναφέρει το Colorado State University Extension, τα εργατικά μυρμήγκια τρέφονται με το δόλωμα και το μεταφέρουν πίσω στη φωλιά, όπου το μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας μέσω της διαδικασίας της τροφάλλαξης. Επειδή τα δολώματα δρουν αργά, προλαβαίνουν να φτάσουν μέχρι τη φωλιά και να εξουδετερώσουν την αποικία από την πηγή της. Αντίθετα, τα σπρέι επηρεάζουν κυρίως τα μυρμήγκια που είναι ορατά και συνήθως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Σφραγίζουμε κάθε πιθανή είσοδο

Η πρόληψη ξεκινά από το εξωτερικό του σπιτιού.

Κλείνουμε μικρές ρωγμές γύρω από πόρτες και παράθυρα, επισκευάζουμε βρύσες που στάζουν, απομακρύνουμε ξύλα ή σωρούς φύλλων που ακουμπούν στους τοίχους και περιορίζουμε τη βλάστηση που έρχεται σε επαφή με το σπίτι.

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Σύμφωνα με το Penn State Extension επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός των σημείων εισόδου είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα μακροπρόθεσμης προστασίας.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση..

Αν βλέπουμε μυρμήγκια κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, οι ειδικοί προτείνουν να μην περιμένουμε να εμφανιστούν.

H προληπτική αντιμετώπιση από την άνοιξη είναι συνήθως πιο αποτελεσματική από την καταπολέμηση μιας ήδη εγκατεστημένης αποικίας. Αν, παρά τα μέτρα, η προσβολή επιμένει, ίσως χρειαστεί η βοήθεια επαγγελματία,



Μια επιστημονική ανασκόπηση στο περιοδικό Annual Review of Entomology επισημαίνει ότι τα μυρμήγκια αποτελούν από τα πιο επιτυχημένα κοινωνικά έντομα στον πλανήτη, καθώς οι αποικίες τους προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος και αξιοποιούν ακόμη και ελάχιστες πηγές τροφής. Αυτό εξηγεί γιατί η πρόληψη και η απομάκρυνση των ελκυστικών παραγόντων είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από την αντιμετώπιση της εισβολής αφού αυτή ξεκινήσει.

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Με πληροφορίες από Real Simple, UC IPM,EPA, Colorado State University Extension, Penn State Extension, Annual Review of Entomology





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