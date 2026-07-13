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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κύθνο απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Κατερίνα Παπουτσάκη, αφήνοντας πίσω της μια ιδιαίτερα απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, κατά την οποία συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar.

Η ηθοποιός περνά ξέγνοιαστες στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με τα δύο παιδιά της, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο από τις εξορμήσεις τους στις παραλίες.

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Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν οι φωτογραφίες της με λευκό μπικίνι, που ανέδειξε τη σιλουέτα της, το διακριτικό τατουάζ σε σχήμα κοχυλιού, καθώς και ένα βίντεο στο οποίο πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή βουτιά από μόλο.