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Ο μουσικός υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και χρησιμοποίησε προσθετικά μέλη για να καταφέρει να παίξει ξανά το κλαρίνο του.

Η πρώτη του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης, όπου ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για την εκδήλωση.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε επίσης εμφανιστεί πρόσφατα ως τιμώμενο πρόσωπο στο πανηγύρι του Συλλόγου των απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας.

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Η στιγμή που ονειρευόταν από το περασμένο Πάσχα έφτασε και ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες. Δάκρυα χαράς, συγκίνηση και στιγμές πρωτόγνωρης ευτυχίας κατέκλυσαν τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου.

Ο γνωστός μουσικός που η προσωπική του ιστορία συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν πριν από ενάμιση περίπου χρόνο μία κροτίδα έσκασε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα. Ο Άρης Μουγκοπέτρος χρειάστηκε να κάνει μία σειρά σοβαρών επεμβάσεων και να αποκτήσει προσθετικά μέλη προκειμένου να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο δρόμος ήταν δύσκολος και μακρής, όμως τελικά τα κατάφερε.

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Το βράδυ της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο στο πανηγύρι του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, στη Γιορτή Γουρουνοπούλας, όπου «πρωταγωνιστές» ήταν εκλεκτά εδέσματα. Περίπου 3.000 άτομα γεύτηκαν παραδοσιακά κρεάτα, όπως σουβλάκια και φυσικά γουρουνοπούλα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ – Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Πολυκλαδικά) Ηλιούπολης για να τον απολαύσει στην πρώτη του εμφάνιση ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Στιγμιότυπο από την πρώτη εμφάνιση του δεξιοτέχνη του κλαρίνου Άρη Μουγκοπέτρου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο ταλαντούχος μουσικός ανέβηκε στη σκηνή, έπαιξε το κλαρίνο του με μαεστρία και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαρά που κυλούσαν από τα μάτια του.

Δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυα χαράς και συγκίνησης στη σκηνή / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά την εμφάνισή του έκανε μια βαθιά υπόκλιση / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε ως τιμώμενο πρόσωπο στο πανηγύρι του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ – Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Πολυκλαδικά) Ηλιούπολης.

«Κατ’ αρχήν αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Είναι στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά. Και μάλιστα μένω και δίπλα ακριβώς, στον Άγιο Δημήτριο εγώ. Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω, δεν το πιστεύω. Μου φαινόταν απίστευτο», είχε αναφέρει πρόσφατα για την εκδήλωση ο Άρης Μουγκοπέτρος.