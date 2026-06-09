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Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν νωρίτερα στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό εκτός ελέγχου προκάλεσε φθορές και χάος στη συμβολή των οδών Πίνδου και Αναξαγόρα.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι από θαύμα δεν προκλήθηκε κάποιος θανατηφόρος τραυματισμός. Έρευνα για το ατύχημα διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, όλα ξεκίνησαν από ένα φορτηγό, γερανοφόρο, που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 70 με 80 ετών. Συγκεκριμένα, φορτηγό χτύπησε σε κολώνα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου.

Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε κατηφορικό σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες -ο ίδιος λέει ότι δεν έπιασε το χειρόφρενο – άρχισε να κινείται, έπεσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και σε τέσσερα οχήματα τα οποία διαλύθηκαν.

Ένα από τα οχήματα μάλιστα κατέληξε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, ενώ καλώδια κρέμονταν από τα μπαλκόνια.