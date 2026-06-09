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Σκηνές χάους και πανικού σημειώθηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, η οποία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν την τελευταία στιγμή για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Εκτός ελέγχου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως μεταδίδει το Hlioupoli Times.gr, το κλίμα δυναμιτίστηκε την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο δήμαρχος της πόλης, Στάθης Ψυρρόπουλος. Εκείνη τη στιγμή, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, Γιάννης Ταβουλάρης, αντέδρασε κατά δημότισσας που βρισκόταν στο κοινό, υποστηρίζοντας ότι η ίδια τον εξύβρισε με απρεπή χαρακτηρισμό.

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Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικτυακή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος, και πρώην αντιδήμαρχος, Γιάννης Αντζινάς, προσπάθησε να να επέμβει όμως δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του και την κατάσταση να ξεφεύγει χειρότερα.

Ο Γιάννης Αντζινάς χρειάστηκε να συγκρατηθεί από άλλους παρευρισκόμενους, ενώ στα βίντεο που κυκλοφορούν ακούγεται να φωνάζει οργισμένα, καθώς όπως ισχυρίζεται του επιτέθηκαν λεκτικά. Μετά από αρκετή ώρα, οι τόνοι έπεσαν και συνεχίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο.