Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, με αφορμή τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη και το ψυχικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους που σε λίγες ημέρες θα κληθούν να εξεταστούν στις Πανελλαδικές.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο κ. Ψυρρόπουλος, «έχουμε λάβει το μήνυμα της επιτακτικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, του τρόπου εξετάσεων, της αντιμετώπισης των παιδιών» και ζητά από την υπουργό τη στήριξη του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν οι δύο 17χρονες.

Ο κ. Ψυρρόπουλος αναγνωρίζει ότι οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με τους λοιπούς εξεταζόμενους μαθητές στις Πανελλαδικές αλλά κρίνει επιτακτική «την ανάγκη να αναγνωριστει η εξαιρετικη αυτή συνθήκη στη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα» και να εξασφαλιστεί κάποια μοριοδότηση.

Υπογραμμίζει δε, ότι το αίτημά του «δεν αποσκοπεί στην άνιση μεταχείριση, αλλα στην αποκατάσταση μιας αντικειμενικα άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλούνται να εξεταστούν υπό συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος».

(Πηγή: dikastiko.gr)