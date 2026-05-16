To μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομίνικο και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το σοκαριστικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η σκέψη όλων βρίσκεται στον Σταύρο Φλώρο.

«Ευχαριστώ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή. Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνος Μαλλιαρός.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αισθάνεται ήρωας, αφού έχει γραφτεί ότι έσωσε τη ζωή του συμπαίκτη του, ο Μάνος Μαλλιαρός αντέδρασε με αμηχανία και απάντησε: «Όχι».

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν ο παίκτης του «Survivor» που βρισκόταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο την ώρα που συνέβη το σοκαριστικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και τον τραυματισμό του δεξιού αστραγάλου του. Ο Μάνος Μαλλιαρός βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα του σκάφους. Ωστόσο, εξαιτίας αυτού που βίωσε έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε και ο ίδιος στο νοσοκομείο.