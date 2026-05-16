Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Survivor έκανε ο Σταύρος Φλώρος, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο 22χρονος παίκτης, ο οποίος υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό στο πόδι έπειτα από το ατύχημα, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι του στάθηκαν αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Advertisement

Advertisement

Μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη στήριξη και την αγάπη που έχει δεχτεί, αποκαλύπτοντας ότι τα μηνύματα συμπαράστασης είναι αμέτρητα.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα και τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά;

Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, γι’ αυτό ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητώ από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του συγκίνησε τους ακολούθους του, οι οποίοι συνεχίζουν να του στέλνουν ευχές για δύναμη και ταχεία ανάρρωση.