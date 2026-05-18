Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες εφαρμόζονται στη γραμμή 2 του μετρό και συγκεκριμένα στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο», λόγω των έργων αντικατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του δικτύου.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40. Να σημειωθεί ότι η τροποποίηση αφορά μόνο τη Γραμμή 2, ενώ στον σταθμό Αττική η λειτουργία της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές και η εξυπηρέτηση των επιβατών δεν θα επηρεαστεί.

Τι ώρα φεύγουν οι τελευταίοι συρμοί

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:28

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30

από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32

από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33

από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:31

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:34

από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:36

από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:37

από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:39

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:41

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 μέχρι το τέλος των δρομολογίων του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία θα συνδέει τον Σταθμό Μετρό Ομόνοια με τον Σταθμό Μετρό Αγίου Αντωνίου.