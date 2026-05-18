Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες εφαρμόζονται στη γραμμή 2 του μετρό και συγκεκριμένα στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο», λόγω των έργων αντικατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του δικτύου.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40. Να σημειωθεί ότι η τροποποίηση αφορά μόνο τη Γραμμή 2, ενώ στον σταθμό Αττική η λειτουργία της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές και η εξυπηρέτηση των επιβατών δεν θα επηρεαστεί.
Τι ώρα φεύγουν οι τελευταίοι συρμοί
- από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:28
- από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30
- από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32
- από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33
- από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34
- από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:31
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:34
- από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:36
- από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:37
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:39
- από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:41
Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 μέχρι το τέλος των δρομολογίων του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία θα συνδέει τον Σταθμό Μετρό Ομόνοια με τον Σταθμό Μετρό Αγίου Αντωνίου.