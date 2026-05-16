Γράφει ο Τέρενς Κουίκ



Ο τελικός της Eurovision 2026 διεξάγεται απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με 25 χώρες στη σκηνή. Ανάμεσα στους φιναλίστ, τέσσερα πρόσωπα ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα τραγούδια τους, αλλά και για τις ηλικίες τους: η πιο μικρή γυναίκα, ο πιο μικρός άνδρας, η πιο μεγάλη γυναίκα και ο πιο μεγάλος άνδρας του φετινού τελικού.

Η Eurovision ήταν πάντα ένας διαγωνισμός όπου η εμπειρία μπορεί να συναντήσει το πρώτο μεγάλο διεθνές βήμα. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον αποψινό τελικό της Βιέννης, όπου η τελική 25άδα απλώνεται ηλικιακά από την εφηβεία μέχρι καλλιτέχνες με δεκαετίες πορείας στη μουσική.

Η επίσημη σειρά εμφάνισης του τελικού περιλαμβάνει 25 συμμετοχές, με τη Δανία να ανοίγει τη βραδιά και την οικοδέσποινα Αυστρία να την κλείνει. Ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται στον τελικό είναι η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Αυστρία, δηλαδή οι χώρες που κρατούν φέτος τα ηλικιακά άκρα της διοργάνωσης.

Η πιο μικρή γυναίκα του αποψινού τελικού είναι η Monroe, που εκπροσωπεί τη Γαλλία με το «Regarde!». Είναι μόλις 17 ετών και, παρότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής της, εμφανίζεται ήδη ως ένα από τα πρόσωπα που έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φετινή Eurovision. Η επίσημη σελίδα της Eurovision τη συστήνει ως 17χρονη καλλιτέχνιδα που εκπροσωπεί τη Γαλλία στη Βιέννη.

Ο πιο μικρός άνδρας του τελικού είναι ο COSMÓ, εκπρόσωπος της Αυστρίας με το «Tanzschein». Ο Αυστριακός καλλιτέχνης, κατά κόσμον Benjamin Gedeon, έχει γεννηθεί στις 18 Ιουνίου 2006, κάτι που σημαίνει ότι στον τελικό της 16ης Μαΐου 2026 είναι 19 ετών. Ως εκπρόσωπος της οικοδέσποινας χώρας, μάλιστα, εμφανίζεται τελευταίος στη σειρά εμφάνισης.

Στην άλλη πλευρά του ηλικιακού φάσματος, η πιο μεγάλη γυναίκα του τελικού είναι η Linda Lampenius από τη Φινλανδία. Η διεθνώς γνωστή βιολονίστρια συμμετέχει μαζί με τον Pete Parkkonen στο «Liekinheitin» και είναι 56 ετών. Η παρουσία της δίνει στη φινλανδική συμμετοχή ένα διαφορετικό βάρος: όχι μόνο αυτό ενός τραγουδιού που συζητιέται έντονα, αλλά και μιας καλλιτέχνιδας με μακρά πορεία στη σκηνή.

Ο πιο μεγάλος άνδρας ανάμεσα στους 25 φιναλίστ είναι ο Sal Da Vinci, που εκπροσωπεί την Ιταλία με το «Per Sempre Sì». Είναι 57 ετών και αποτελεί το μεγαλύτερο ηλικιακά πρόσωπο του αποψινού τελικού. Η ιταλική συμμετοχή εμφανίζεται στη θέση 22 της σειράς εμφάνισης, σε ένα σημείο της βραδιάς όπου ο διαγωνισμός θα έχει ήδη μπει στην τελική του ευθεία.

Με απλά λόγια, τα ηλικιακά άκρα του τελικού είναι τα εξής: η Monroe της Γαλλίας είναι η πιο μικρή γυναίκα, στα 17. Ο COSMÓ της Αυστρίας είναι ο πιο μικρός άνδρας, στα 19. Η Linda Lampenius της Φινλανδίας είναι η πιο μεγάλη γυναίκα, στα 56. Και ο Sal Da Vinci της Ιταλίας είναι ο πιο μεγάλος άνδρας, στα 57.

,Η εικόνα αυτή δείχνει και κάτι από τη διαχρονική γοητεία της Eurovision. Στην ίδια σκηνή μπορούν να βρεθούν μια 17χρονη φωνή που κάνει το μεγάλο της ευρωπαϊκό βήμα, ένας 19χρονος οικοδεσπότης που κλείνει τον τελικό για την Αυστρία, μια Φινλανδή μουσικός με διεθνή διαδρομή και ένας Ιταλός τραγουδιστής με δεκαετίες εμπειρίας. Η ηλικία, τελικά, δεν είναι απλώς ένα βιογραφικό στοιχείο. Είναι μέρος της ιστορίας που φέρνει κάθε καλλιτέχνης στη σκηνή της Eurovision.

Η μεγάλη βραδιά και η σειρά εμφάνισης

Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή από την 6η θέση με τον Ακύλα και το «Ferto» και η Κύπρος εμφανίζεται 21η με την Αντιγόνη και το «JALLA». Στον τελικό συμμετέχουν 25 χώρες, μετά τους δύο ημιτελικούς, μαζί με την οικοδέσποινα Αυστρία και τις απευθείας προκριθείσες χώρες Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο αναλυτικά:

Η Eurovision 2026 κορυφώνεται απόψε στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με την Αυστρία να φιλοξενεί τον διαγωνισμό μετά τη νίκη του JJ στη Βασιλεία το 2025. Η αυλαία του Μεγάλου Τελικού ανοίγει στις 21:00 CEST, δηλαδή στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει επίσης τη βραδιά ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, την ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει και ξεχωριστό κανάλι προσβασιμότητας στο ERTFLIX.

Στον σχολιασμό για το ελληνικό κοινό θα βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, δύο πρόσωπα ταυτισμένα τα τελευταία χρόνια με την ελληνική τηλεοπτική μετάδοση του διαγωνισμού. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι θα ανακοινώσει η Klavdia.

Στη σκηνή της Αυστρίας, παρουσιαστές της φετινής Eurovision είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ενώ το Green Room έχει αναλάβει η Emily Busvine. Η φετινή διοργάνωση συνδέει τη σκηνή με το Green Room μέσω διαδρόμου, σε μια παραγωγή που αντλεί αισθητικά στοιχεία από τη βιεννέζικη κουλτούρα και τη Σετσεσιόν.

Για την Ελλάδα, η αποψινή εμφάνιση έχει ειδικό βάρος. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στην 6η θέση με το «Ferto», μια συμμετοχή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των eurofans και μπαίνει σχετικά νωρίς στο πρώτο μισό του τελικού. Η έκτη θέση δεν θεωρείται ότι έχει πλεονέκτημα. Η ελληνική συμμετοχή έρχεται μετά την πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό και διεκδικεί την καλύτερη δυνατή θέση σε μια βραδιά υψηλού ανταγωνισμού.

Η Κύπρος, από την άλλη, ρίχνει στη μάχη την Αντιγόνη με το «JALLA», στην 21η θέση της σειράς εμφάνισης, σε ένα σημείο του τελικού που παραδοσιακά θεωρείται τηλεοπτικά δυνατό, καθώς βρίσκεται προς το τέλος του διαγωνιστικού μέρους. Η κυπριακή συμμετοχή στηρίζεται σε έντονο ρυθμό, μεσογειακή ενέργεια και σκηνική εξωστρέφεια, διεκδικώντας να ξεχωρίσει λίγο πριν την τελική ευθεία της βραδιάς.

Η σειρά εμφάνισης του Μεγάλου Τελικού

Δανία: Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Γερμανία: Sarah Engels – «Fire»

Ισραήλ: Noam Bettan – «Michelle»

Βέλγιο: ESSYLA – «Dancing on the Ice»

Αλβανία: Alis – «Nân»

Ελλάδα: Akylas – «Ferto»

Ουκρανία: LELÉKA – «Ridnym»

Αυστραλία: Delta Goodrem – «Eclipse»

Σερβία: LAVINA – «Kraj Mene»

Μάλτα: AIDAN – «Bella»

Τσεχία: Daniel Zizka – «CROSSROADS»

Βουλγαρία: DARA – «Bangaranga»

Κροατία: LELEK – «Andromeda»

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»

Γαλλία: Monroe – «Regarde !»

Μολδαβία: Satoshi – «Viva, Moldova!»

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»

Πολωνία: ALICJA – «Pray»

Λιθουανία: Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»

Σουηδία: FELICIA – «My System»

Κύπρος: Antigoni – «JALLA»

Ιταλία: Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì»

Νορβηγία: JONAS LOVV – «YA YA YA»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Αυστρία: COSMÓ – «Tanzschein»