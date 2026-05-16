Δεύτερη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo. Σάββατο 16 Μαΐου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Λίγες ώρες πριν από τον αποψινό Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, βρήκε την ευκαιρία να επιστρατεύσει την πολιτική και την διπλωματία σε μία “καμπάνια” υπέρ του Ακύλα και του ελληνικού τραγουδιού…

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος έδωσε το «παρών» στις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε… ευρωπαϊκή στήριξη για την ελληνική συμμετοχή.

Advertisement

Advertisement

«Να σε ευχαριστήσω που υποσχέθηκες ότι θα κάνουν τα αδερφά ευρωπαϊκά κόμματα στο ΕΛΚ ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ακύλα στη Eurovision», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, προκαλώντας χαμόγελα και χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Από αριστερά: Κωστής Χατζηδάκης, Μάνφρεντ Βέμπερ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης. – Δεύτερη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo. Σάββατο 16 Μαΐου 2026. (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR//EUROKINISSI)

Και αμοιβαία στήριξη Ελλάδας – Κύπρου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να κρατήσει τις απαραίτητες διπλωματικές και παραδοσιακές ισορροπίες με τη Λευκωσία. Καθώς στο συνέδριο παρευρισκόταν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός έσπευσε να στείλει μήνυμα αμοιβαίας υποστήριξης των δύο χωρών στον μουσικό διαγωνισμό.

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, είμαστε σίγουροι, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η αμοιβαία στήριξη που εκδηλώνεται πάντα στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα», πρόσθεσε, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να γνέφει καταφατικά από την πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Σε τροχιά νίκης ο Akylas

Η αναφορά του πρωθυπουργού έρχεται λίγες ώρες πριν από τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, όπου η Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τον Ακύλα, θα επιδιώξει μία διάκριση στον διαγωνισμό.

Παρά τις πληροφορίες για έναν μικροτραυματισμό που είχε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η ελληνική αποστολή δηλώνει πανέτοιμη. Με μια εκρηκτική εμφάνιση που συνδυάζει στοιχεία παράδοσης και σύγχρονης ποπ αισθητικής —επιστρατεύοντας από λύρα μέχρι και πατίνι στη σκηνή— ο Akylas έχει κλέψει τις εντυπώσεις των ξένων δικτύων (με το BBC να τον αποθεώνει) και στοχεύει δυναμικά στην κορυφή της Ευρώπης.