Σε δημόσια κλινική στο κέντρο της Αθήνας νοσηλεύεται ξανά εδώ και λίγες μέρες η Γωγώ Μαστροκώστα. Η 55χρονη παρουσιάστρια που έγινε γνωστή στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 90, δίνει την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή της, όπως επιβεβαιώνουν στη HuffPost άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον.

Μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν στα γενέθλια του καλού της φίλου, Χάρη Σιανίδη τον Νοέμβρη του 2021.

Στο πλευρό της βρίσκονται νυχθημερόν όλοι οι δικοί της άνθρωποι- ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, η 17χρονη κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της και η αδελφή της.

Το προγούμενο διάστημα η Γωγώ Μαστροκώστα είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, μία πληροφορία που η οικογένειά της δεν ήθελε να διαρρεύσει στα Μέσα κυρίως για την προστασία της ανήλικης κόρης της. Η ίδια δεν παραιτήθηκε ποτέ και έδωσε τον αγώνα της με γενναιότητα λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη φροντίδα από τους δικούς της.

Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram το 2024.

Για τον λόγο αυτό, εξάλλου ο Τραϊανός Δέλλας τον Οκτώβρη του 2024 είχε παραιτηθεί από τον ΟΦΗ δηλώνοντας τότε: «Μετά από πολύ σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος»

Δυστυχώς τα τελευταία 24ωρα η υγεία της Γωγώς Μαστροκώστα έχει παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση και όλοι πλέον ελπίζουν να γίνει ένα θαύμα.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.