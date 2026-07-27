Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πέμπτη εβδομάδα του θεσμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» περιλαμβάνει έντεκα πρωτότυπες καλλιτεχνικές παραγωγές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου με θεατρικά, μουσικά και χορευτικά δρώμενα εμπνευσμένα από τον Μένανδρο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προσφέρει τις παραστάσεις δωρεάν στο κοινό, με την προϋπόθεση της προκράτησης θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού.

Το πρόγραμμα φιλοξενείται σε ποικίλες τοποθεσίες, όπως το Ζιντζιρλί Τζαμί, το Σπήλαιο Πετραλώνων, το Αρχοντικό Τσιατσιαπά και το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας.

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Έντεκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η πέμπτη εβδομάδα εκδηλώσεων του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα.

Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στο Ζιντζιρλί Τζαμί Σερρών, στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου, στο Κάστρο Κιμώλου, στον Αρχαιολογικό χώρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι, στην Οικία Βλαχοθανάση στη Βόρεια Εύβοια, στα Νεώρια του Αρχαιολογικού Χώρου Οινιαδών, στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, στο Σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική, στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά στην Καστοριά και στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, μουσικό θέατρο, εικαστικά και παραστάσεις για παιδιά και εφήβους, οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου, «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος).

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων. Οι προκρατήσεις για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού:www.allofgreeceoneculture.gr.

Στις 27 και 28 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η θεατρική περφρόμανς Αγώνας λόγων, σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία του Διαμαντή Καραναστάση και καλλιτεχνική επιμέλεια του Εμίρ Κουστουρίτσα, στο Ζιντζιρλί Τζαμί, στις Σέρρες.

«Αγώνας Λόγων»

Στις 28 και 29 Ιουλίου θα παρουσιαστούν η παράσταση χορού Πνοή φωτός, σε καλλιτεχνική διεύθυνση, χορογραφία και σκηνοθεσία της Αποστολίας Παπαδαμάκη, με πρωταγωνίστριες τη Λυδία Κονιόρδου και τη Μαρία Παπαγεωργίου, στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου, η παράσταση Η πλατεία μικραίνει από τη Θεατρική Ομάδα Φίλων Κιμώλου, σε δραματοποίηση και σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαϊμάκη, στο Κάστρο Κιμώλου, καθώς και η θεατρική παράσταση Η προσευχή της θάλασσας, σε σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Πλευρώνας, στο Μεσολόγγι.

«Από τί ζουν οι άνθρωποι»

Στις 30 και 31 Ιουλίου θα παρουσιαστούν τρεις παραγωγές: η παράσταση για παιδιά και εφήβους Από τι ζουν οι άνθρωποι του Λέοντος Τολστόι, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Χριστόπουλου, στην Οικία Βλαχοθανάση, στη Βόρεια Εύβοια, η παράσταση μουσικού θεάτρου ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου, από την Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ, στα Νεώρια του Αρχαιολογικού Χώρου Οινιαδών, καθώς και η θεατρική παράσταση Λυσιστράτεςτου Αριστοφάνη, σε σύλληψη, σκηνοθεσία και μετάφραση της Τζίνας Θλιβέρη, στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

«Λυσιστράτες»

Στις 1 και 2 Αυγούστου θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Αγάπης ανάβαση, με πρωτότυπη μουσική του Σπύρου Καλλιβωκά, σε σκηνοθεσία και κείμενο της Κικής Κέρζελη, στο Σπήλαιο Πετραλώνων, στη Χαλκιδική.

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Το πρόγραμμα της πέμπτης εβδομάδας ολοκληρώνεται στις 2 και 3 Αυγούστου με τρεις παραγωγές: τη θεατρική παράσταση Σε όλους τους ανθρώπους βλέπω τον εαυτό μου, σε σκηνοθεσία του Στέφανου Καρυδάκη, στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά, στην Καστοριά, την παράσταση μουσικού θεάτρου Εκ κορμού, με πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Δούση, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Κορίνθου, καθώς και την εικαστική περφόρμανς Καρστικά όνειρα των Άγγελου Πλέσσα και Λυδίας Δεληκούρα, σε επιμέλεια της Στέφης Στούρη, στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Θέατρο

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Αγώνας λόγων

Από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

27, 28 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 21.00

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Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

Δραματουργία: Έρι Κύργια, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία: Διαμαντής Καραναστάσης

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Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εμίρ Κουστουρίτσα

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Πρωτότυπη μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικά, κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος

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AI μοντέλα, βίντεο: Νίκος Πάχτας / Digital Innovations

Ένας περφόρμερ μπροστά σε έναν ψηφιακό καθρέφτη, σε μια ψηφιακή εικόνα του εαυτού του. Είναι αληθινή; Τι βλέπει μέσα από το είδωλό του;

Ο Αγώνας λόγων είναι μια σκηνική αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος, δομημένη με τις αρχές και την αυστηρή τελετουργία των αγώνων λόγων της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας. Με αφετηρία τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον αρχαιότερο αναλογικό υπολογιστή του κόσμου, αντικείμενο-σύμβολο της ανθρώπινης ευφυΐας και φαντασίας, αναπτύσσονται τα επιχειρήματα των δύο πλευρών του καθρέφτη μέσα από κλασικά κείμενα, από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Μια πρωτότυπη περφόρμανς με τη μορφή ψηφιακού αναλογίου. Ένας αγώνας χωρίς κριτή, μια συμφωνία χωρίς νικητή.

Πληροφορίες εδώ

Χορός

Πνοή φωτός

28, 29 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνοθεσία, χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη

Πρωτότυπη μουσική: Τρύφων Κουτσουρέλης

Δραματουργία, θεατρικό κείμενο, στίχοι: Πάνος Γκιόκας

Κοστούμια, ενδυματολογική συνεργασία:ευγενική χορηγία της Greek Archaic Kori

Επιστημονικοί σύμβουλοι αρχαιομουσικολογίας: Angela Bellia, Erica Angliker

Βοηθός χορογράφου: Κωνσταντίνα Λιόντου

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Κονιόρδου, Μαρία Παπαγεωργίου

Χορεύουν: Ήλια Κουκουζέλη, Μαριάνθη Πλατάκη, Σεμέλη Παπαγιαννακοπούλου, Έλενα Ράγγου, SapphireSumpter

Με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της Μαδριγαλείου Μουσικής Σχολής Κορίνθου

Διεύθυνση Χορωδίας: Φάλια Παπαγιαννοπούλου

Η Πνοή φωτός είναι μια τοποειδική και συμμετοχική παράσταση χοροθεάτρου, ειδικά σχεδιασμένη για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και το ιερό του Απόλλωνα. Με αφετηρία τη συμβολική της επτάχορδης λύρας του Απόλλωνα, το έργο οργανώνεται ως μια τελετουργική διαδρομή επτά σταδίων, όπου η μουσική, ο χορός, ο λόγος, η φωνή και το φως συνθέτουν μια εμπειρία μετάβασης από τη διάσπαση προς την αρμονία. Η κορινθιακή μυθολογία συνομιλεί με τη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί το μέτρο του σε έναν κόσμο υπερδιέγερσης, τεχνολογικής επιτάχυνσης και κοινωνικής διάσπασης. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τοπικών χορωδιών, εθελοντών και του κοινού, η παράσταση μετατρέπει τον αρχαιολογικό χώρο σε τόπο συλλογικής μνήμης, ρυθμού και επανασύνδεσης.

Πληροφορίες εδώ

Θέατρο

Η πλατεία μικραίνει

28, 29 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Κιμώλου

Δραματοποίηση, σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαϊμάκης

Mουσική: Χρήστος Βαλεντίνος Πετεβής

Επιμέλεια παράστασης: Βάσω Πολίτου

Ερμηνεύουν: Γιώργος Ζαϊμάκης, Αθηνά Κορώση, Νίκος Ουλκέρογλου, Γιάννης Μπαγιώργος

Στην παράσταση Η πλατεία μικραίνει, ο χρόνος συμπυκνώνεται και οι μνήμες ζωντανεύουν σε έναν σκηνικό χώρο που πάλλεται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Το έργο, με οδηγό μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, αγγίζει την εύθραυστη φύση της μνήμης και τη σιωπηλή δύναμη της απώλειας. Η μουσική επί σκηνής δεν συνοδεύει απλώς, αλλά αφηγείται, συνομιλεί και καθοδηγεί τη συναισθηματική διαδρομή του θεατή. Με λιτές εικόνες και έντονη ερμηνευτική παρουσία, δημιουργείται ένας οικείος κόσμος όπου κάθε θεατής αναγνωρίζει κάτι δικό του. Η παράσταση γίνεται μια εμπειρία μοιρασμένη, μια υπενθύμιση ότι, ακόμη κι όταν η «πλατεία μικραίνει», η ανάγκη για σύνδεση παραμένει ζωντανή.

Πληροφορίες εδώ

Θέατρο

Η προσευχή της θάλασσας

28, 29 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικός χώρος Πλευρώνας, Μεσολόγγι

Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά, κοστούμια: Μυρτώ Σταμπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Μιχαήλ Λατουσάκης

Κινησιολογία: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χαρίλαος Βασιλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαριτοπούλου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Ερμηνεύουν: Θάνος Κόνιαρης, Γιάννης Λατουσάκης, Μιχαήλ Λατουσάκης

Μια βάρκα στη μέση της σκηνής, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός συνθέτουν έναν σκηνικό κόσμο εμπνευσμένο από ποιήματα της Μέσης Ανατολής που μιλούν για το ταξίδι της προσφυγιάς. Η θεατρική περφόρμανς βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών, ενώ στη διάρκεια του έργου ακούγονται ηχογραφημένες φωνές των ίδιων των ανθρώπων που αφηγούνται τις εμπειρίες τους στη μητρική τους γλώσσα. Μέσα από αφηγήσεις, πολυγλωσσικά ηχοτοπία και μουσικές εμπνευσμένες από τους τόπους καταγωγής τους, το έργο φωτίζει το τραύμα του εκτοπισμού, τον φόβο της απώλειας, αλλά και την επίμονη ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει και να συνεχίζει. Η θάλασσα μετατρέπεται σε τόπο αγωνίας και προσευχής, έναν ενδιάμεσο χώρο όπου η ανθρωπιά δοκιμάζεται διαρκώς, αλλά εξακολουθεί να αναζητά τρόπο να υπάρξει μέσα από την αλληλεγγύη, τη μνήμη και την ελπίδα.

Πληροφορίες εδώ

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Από τι ζουν οι άνθρωποι

30, 31 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 21.00

Οικία Βλαχοθανάση, Βόρεια Εύβοια

Κείμενο: Λέων Τολστόι

Διασκευή: Νατάσα Σφενδυλάκη, Χρήστος Χριστόπουλος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Σκηνικά, κοστούμια, αντικείμενα: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ

Κινησιολογική επιμέλεια: Νικολέττα Ξεναρίου

Ερμηνεύουν: Χρήστος Δερβεντζής, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου, Γιάννης Οικονόμου

Ένας φτωχός τσαγκάρης, την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα, βγαίνει έξω στο χιόνι για να μαζέψει από κάποιους πελάτες του τα λεφτά που του χρωστάνε. Σε μια γωνιά του δρόμου βρίσκει σωριασμένο και εξαντλημένο, από την πείνα και το κρύο, έναν παράξενο άνθρωπο. Αποφασίζει να τον πάρει μαζί στο σπίτι του και να του προσφέρει ρούχα και φαγητό. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια αλυσίδα από μυστήρια συμβάντα, απροσδόκητα και καταπληκτικά γεγονότα, που δίνουν σταδιακά τις απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: τι υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου, τι δεν του έχει δοθεί να γνωρίζει και από τι ζει ο άνθρωπος. Η παρουσία του παράξενου ανθρώπου θα αποκαλύψει στον τσαγκάρη, αλλά και στους άλλους, τη μία και μοναδική αλήθεια, που είναι η απάντηση στο ερώτημα «Από τι ζουν οι άνθρωποι».

* Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 7 ετών.

Πληροφορίες εδώ

Μουσικό θέατρο

ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου

30, 31 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 21.00

Νεώρια αρχαιολογικού χώρου Οινιαδών, Αιτωλοακαρνανία

Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ

Διεύθυνση χορωδίας: Κορνηλία Φραγκογιάννη

Καλλιτεχνική διεύθυνση ΙΩΝΙΑΣ: Νεκτάριος Δεμελής

Κείμενο, σκηνοθεσία, επιμέλεια κίνησης: Αναστασία Αντωνακάκη

Διεύθυνση παραγωγής: Βούλα Τουλούδη

Σολίστ: Αλεξάνδρα Σάββα & Ασημίνα Σάββα, Μαρκέλα Καραπτσιά, Δημήτρης Μαμούρης

Στιο ρόλο της ΡΩ η Ελένη Βαγιοπούλου

Μια πολυσύνθετη παράσταση μουσικού θεάτρου υπό τον τίτλο ΡΩ. στην άκρη του Χρόνου παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι η Ορχήστρα και Χορωδία ΙΩΝΙΑ της Νέας Ιωνίας Βόλου. Η δεκατριμελής ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, η εικοσαμελής μεικτή χορωδία και έντεκα ηθοποιοί προσφέρουν στο κοινό ένα τελετουργικό ταξίδι, εκεί όπου η παράδοση συναντάει το σήμερα.

«Ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος αν καθόλου δεν φοβάται, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος επειδή φοβάται, επειδή πέφτει και λυγίζει κι όμως σηκώνεται ξανά και πάλι συνεχίζει». Με αφορμή τον στίχο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» και έμπνευση από την Κυρά της Ρω, η δική μας Ρω είναι ο Φύλακας της Αγάπης. Στέκεται στην άκρη του Χρόνου, λίγο πριν τελειώσει ο κόσμος, και φυλάει την Αγάπη. Σύμμαχός της, ο Χορός, οι άνθρωποι που εκφράζουν τον φόβο, την ελπίδα, τη χαρά της, αλλά και τον διάλογο με την κοινωνία και τις φωνές της. Στην εποχή μας, όπου ο πόλεμος μαίνεται παντού και με όλους τους τρόπους, η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε μια τελετουργία ειρήνης, για να θυμηθούν από την αρχή, όλοι μαζί, να φυλάνε την Αγάπη.

Πληροφορίες εδώ

Θέατρο

Λυσιστράτες του Αριστοφάνη

30, 31 Ιουλίου, Ώρα έναρξης: 20.00

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης

Σύλληψη, σκηνοθεσία, απόδοση, μετάφραση: Τζίνα Θλιβέρη

Εικαστική εγκατάσταση, μουσικά γλυπτά: Γιώργος Τριανταφύλλου

Πρωτότυπη μουσική, μουσικός επί σκηνής: Σταύρος Τσουμάνης

Χορογραφία, επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Αλεξίου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Videographer: Παναγιώτης Ανδριανός

Βοηθός σκηνοθέτριας: Αναστασία Καρβουνιάρη

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Αντωνιάδου, Βάσω Γραβάνη, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Μάριος Ιωάννου, Ιωάννα Νασιοπούλου

Η παράσταση Λυσιστράτες προσεγγίζει την κωμωδία του Αριστοφάνη ως ένα βαθιά πολιτικό και ανθρωποκεντρικό έργο, αναδεικνύοντας τη δύναμη του συλλογικού λόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής γυναικείας αντίστασης απέναντι σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο βίας.

Η ερευνητική αυτή προσέγγιση του αρχαίου δράματος, με επίκεντρο την τελετουργία και την ορχηστρική κυκλική σπείρα, πλαισιώνεται από μουσικά γλυπτά-κρουστά, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα ως μουσική και εικαστική εγκατάσταση, υπηρετώντας τον ρυθμό του κειμένου. Δημιουργείται έτσι ένας κοινός παλμός, μέσα στον οποίο ο λόγος, ως μουσική, ενεργοποιεί τη χωρική μνήμη του αρχαίου θεάτρου ως τόπου κοινοτικού συντονισμού και συλλογικής εμπειρίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σώμα λειτουργεί ως όργανο ρυθμού, μνήμης και κοινής βιωματικής πράξης, ενώ οι ηθοποιοί εναρμονίζονται με τον σκοπό του έργου, υπηρετώντας μια θεμελιώδη αρχή της ομαδικής τέχνης του θεάτρου και της κληρονομιάς του αρχαίου δράματος, όπως αυτή αντηχεί στους τόπους των Ασκληπιείων.

Το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης αποτελεί τον τόπο έρευνας της παρούσας εργασίας· ένα ζωντανό πεδίο αναζήτησης της σχέσης ανάμεσα στον λόγο, τον ρυθμό, το σώμα, τον χώρο και τη συλλογική μνήμη.

Πληροφορίες εδώ

Μουσική

Αγάπης ανάβαση

1, 2 Αυγούστου, Ώρα έναρξης: 20.30

Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδική

Πρωτότυπη μουσική: Σπύρος Καλλιβωκάς

Σκηνοθεσία, κείμενο, μουσικός επί σκηνής: Κική Κέρζελη

Σκηνογραφία, καλλιτεχνική επιμέλεια: Νατάσα Δημοπούλου

Κείμενο: Νίκος Νικήτογλου

Κατασκευή, εμψύχωση κούκλας: Αρετή Αντωνάτου

Performance: Ρίνο Τζάνι

Video animation: Αλεξάνδρα Συμεωνίδου

Το σκηνικό ποίημα Αγάπης ανάβαση «φωτίζει» την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης μέσα από το πρίσμα της αγάπης, της αγάπης της ακατάλυτης, που δεν ορίζεται ως συναίσθημα, αλλά ως οντολογική κατάσταση. Μια διαδρομή παλινδρόμησης, στην οποία ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται γραμμικά αλλά επιστρέφει διαρκώς στις απαρχές του, κατρακυλά, επανέρχεται και ξαναδοκιμάζει την άνοδο. Το απολιθωμένο ανθρώπινο κρανίο στο σπήλαιο των Πετραλώνων λειτουργεί ως ποιητική αφορμή και όχι ως ιστορικό τεκμήριο, ως ένα ίχνος ύπαρξης που ενεργοποιεί τον διάλογο για τη διαδρομή του ανθρώπου στον χρόνο. Η μουσική, το σώμα, η φωνή και η εικόνα συνυπάρχουν ως φορείς μνήμης και νοήματος, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σκηνικό πεδίο. Η παράσταση Αγάπης ανάβαση δεν αφηγείται την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, τη στοχάζεται μουσικά και σκηνικά. Προτείνει μια ποιητική εμπειρία που τοποθετεί τον άνθρωπο ταυτόχρονα στο κέντρο, στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο της ύπαρξής του, αναζητώντας εκείνο το σημείο όπου η γνώση συναντά την αγάπη και η συνείδηση γίνεται πράξη εξανθρωπισμού.

Πληροφορίες εδώ

Θέατρο

Σε όλους τους ανθρώπους βλέπω τον εαυτό μου

2, 3 Αυγούστου, Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά

Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης

Κείμενο: Γιάννης Τσαμαντάκης

Διδασκαλία ρόλων, κοστούμια: Δημήτρης Κομνηνός

Επιμέλεια κίνησης: Μαρία Ρήγα

Μουσική, ενορχήστρωση: Μαρία Λατσινού

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Καρυδάκης

Σχεδιασμός ήχου: Ελένη Φυσέκη

Αφηγητής: Κώστας Σαββιδάκης

Ερμηνεύουν, τραγούδι: Φοίβος Παπακώστας, Μαρία Λατσινού, Γιάννης Τσαμαντάκης

Μουσικοί: Σωκράτης Γανιάρης, Κώστας Στάικος, Κώστας Μπόρμπολης, Γιώργος Χατζής

Μια ψυχή επιστρέφει στον πλανήτη Γη και παρατηρεί αλλά και επηρεάζει τους ανθρώπους. Τρεις τυχαίοι άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, με την αλληλεπίδραση της ψυχής αρχίζουν να βιώνουν καταστάσεις, να ανακαλούν μνήμες και λάθη από το παρελθόν τους και να μεταμορφώνονται προς το καλύτερο. Εικόνες, ήχοι, τραγούδια και φωνές ξεπηδούν σαν αναμνήσεις αλλά και σαν οδηγοί στον δρόμο τους προς το μέλλον. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία ο καθένας τους στο τέλος επαναπροσδιορίζει τον «πραγματικό» άνθρωπο, και καταλαβαίνουν ότι ο καθένας τους είναι μοναδικός, αυθεντικός και πρέπει να αγκαλιάσει τον εαυτό του για να μπορεί να αγκαλιάσει και τους συνανθρώπους του. Μέσα από την αλληλεπίδραση του πραγματικού με το φανταστικό εξελίσσονται και μέσα από το παρελθόν και το παρόν βρίσκουν την ελπίδα για ένα φωτεινό ανθρώπινο μέλλον.

Πληροφορίες εδώ

Μουσικό θέατρο

Εκ κορμού

2, 3 Αυγούστου, Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Δούσης

Δραματουργία, σκηνική επιμέλεια: Μαρίνα Μέργου

Πιάνο: Ειρήνη Αναστασίου

Τρομπόνι: Γιώργος Κρίμπερης

Γυναικείες φωνές: Λουντμίλα Μπονταρένκο, Μαρίνα Ρετσκάλοβα, Ιρένα Αθανασίου, Έφη Παπαδοπούλου

Η παράσταση Εκ κορμού είναι μια σύγχρονη μουσικοδραματουργική σύνθεση για τέσσερις γυναικείες φωνές, πιάνο και τρομπόνι, βασισμένη σε μορφές της αρχαίας τραγωδίας. Η Φαίδρα, η Ιφιγένεια, η Αντιγόνη και η Κασσάνδρα εμφανίζονται όχι ως μυθικές ηρωίδες, αλλά ως ανθρώπινες συνειδήσεις που φέρουν τη μνήμη, την επιθυμία, τη θυσία, την πράξη και την αλήθεια.

Μέσα από πολυφωνικές συνθέσεις, εναλλαγές σόλο και χορικών στιγμών, ο αρχαίος λόγος συναντά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, μετατρέποντας τη σκηνή σε χώρο εσωτερικού διαλόγου και συλλογικής εμπειρίας. Η μουσική λειτουργεί ως οργανικό στοιχείο της δραματουργίας, όπου ο ήχος και η σιωπή συνδιαμορφώνουν τη δράση.

Το έργο διερευνά τη γυναικεία φωνή ως τόπο αντίστασης και ευθύνης, θέτοντας στο επίκεντρο το διαχρονικό ερώτημα της ανθρώπινης στάσης απέναντι στην αλήθεια και τη συνύπαρξη.

Πληροφορίες εδώ

Εικαστικά / Περφόρμανς

Καρστικά όνειρα

2, 3 Αυγούστου 2026

Ώρες λειτουργίας έκθεσης 10:00 – 13:00 και 17:00 – 21:00.

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας

Καλλιτέχνες: Άγγελος Πλέσσας, Λυδία Δεληκούρα

Επιμέλεια: Στέφη Στούρη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασίλης Ζηδιανάκης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Αναστασία Αγάθου, Στέφη Στούρη

Κινηματογράφηση, φωτογράφηση: Βάσω Παράσχη, Μαρίλη Ζάρκου

Σχεδιασμός οπτικού και έντυπου υλικού: Marie V. B. Slaatta

Εστιάζοντας στις ονειρικές καταστάσεις ως πεδία διεπαφής ανάμεσα στη φύση και τους συνανθρώπους μας, τα Καρστικά όνειρα προσκαλούν το κοινό σε μια ουσιαστική παρουσία, προτείνοντας μια επιστροφή στη φροντίδα, την κοινότητα και το περιβάλλον ως την απόλυτη εκπλήρωση της «ανθρωπινότητάς» μας. Το έργο θα πάρει τη μορφή δράσεων οι οποίες θα ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου και του ευρύτερου τοπίου. Η περφόρμανς του Άγγελου Πλέσσα αντηχεί καρστικές, υπόγειες τοπογραφίες και καλεί σε μια συμμετοχική τελετουργία γύρω από έναν αγωγό-διεπαφή. Μέσα από καθιστικούς κύκλους, ήχους και καθοδηγούμενο διαλογισμό, η γλώσσα του ψηφιακού πολιτισμού γίνεται ποιητικό εργαλείο ενάντια στην οικονομία της προσοχής. Ενώ στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, η Λυδία Δεληκούρα παρουσιάζει εγκαταστάσεις που εξερευνούν θραύσματα από το οπτικό της λεξιλόγιο, τοποθετημένα ελεύθερα στο πλαίσιο της πρακτικής της περιβαλλοντικής τέχνης τοπίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και μια εκπαιδευτική δράση σχεδιασμένη βάσει των αρχών της περιβαλλοντικής τέχνης και της προσέγγισης της παιδαγωγικής του δάσους.

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