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Ο χώρος αναδεικνύεται σε κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό, προσφέροντας παραγωγές με καταξιωμένους Έλληνες δημιουργούς αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες για το κοινό της πόλης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα όπως οι «Βάκχες», η «Μήδεια» και ο «Κατά φαντασίαν ασθενής», ενώ το μουσικό σκέλος πλαισιώνεται από Έλληνες ερμηνευτές και ξένους καλλιτέχνες όπως ο Jack Savoretti και ο Slimane.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 5 Οκτωβρίου με ένα μουσικό αφιέρωμα στη δεκαετία του '90, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του θεάτρου στα πολιτιστικά δρώμενα.

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Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από κορυφαίες παραστάσεις και συναυλίες το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη περίοδο που συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές, συνεχίζει δυναμικά, από τέλη Αυγούστου έως αρχές Οκτωβρίου. Ο εμβληματικός λόφος της Αθήνας, που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενεί αρχαίο δράμα, σύγχρονο θέατρο, κορυφαίες συναυλίες και διεθνείς παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους ανοιχτούς πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας.

«Τα βράδια μας στον Λόφο συνεχίζονται. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε ότι η πόλη έχει ανάγκη ένα θέατρο ζωντανό, ανοιχτό σε όλες τις μορφές τέχνης και σε όλες τις γενιές», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσθέτοντας: «Το φθινόπωρο λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, που συνδυάζει διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη, κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και διεθνείς παραγωγές. Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα».

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Το πρόγραμμα ανοίγει στις 30 Αυγούστου με τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, μια διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του ΚΘΒΕ, με τη ζωντανή μουσική παρουσία των The Tiger Lillies, ενώ την επόμενη ημέρα παρουσιάζεται ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το αρχαίο δράμα, με τους «Πέρσες» του Αισχύλου, τη «Λυσιστράτη» και την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, τη «Μήδεια» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ενώ το θεατρικό σκέλος συμπληρώνεται από τον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, καθώς και την επιτυχημένη κωμωδία, «Μαύρη Σαμπούκα – Iconic».

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος ξεχωρίζουν η επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον ρόλο της «Μήδειας», σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική της ερμηνεία, η διασκευή της «Ειρήνης» από τον Φοίβο Δεληβοριά, καθώς και το «Ταξίδι στο Φως» του Σταύρου Ξαρχάκου με ερμηνευτές τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Το μουσικό πρόγραμμα συγκεντρώνει σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, με συναυλίες των Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ιουλίας Καραπατάκη, Γιάννη Χαρούλη, Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Αλκίνοου Ιωαννίδη, των Villagers of Ioannina City και Μίλτου Πασχαλίδη, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει το αφιέρωμα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, με τον Θοδωρή Φέρρη, την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», την Klavdia και τον ‘Αγγελο Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής παρουσία του φετινού προγράμματος. Ο Jack Savoretti ξεκινά από την Αθήνα την ευρωπαϊκή του περιοδεία, οι The Gathering, με την Anneke van Giersbergen, γιορτάζουν τα 30 χρόνια του εμβληματικού Mandylion, ο Sivert Hoyem επιστρέφει στην Αθήνα με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του, ενώ ο Γάλλος ερμηνευτής Slimane επιστρέφει στην Αθήνα με την περιοδεία «Ένα πιάνο. Μια φωνή». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου με την «Κασέτα του Μελωδία 99.2», σε ένα μουσικό αφιέρωμα στη δεκαετία του ’90.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (Αύγουστος 2026 – Οκτώβριος 2026):

Κυριακή 30 Αυγούστου: Βάκχες | Σκηνοθεσία: Javor Gardev

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Δευτέρα 31 Αυγούστου: Ο κατά φαντασίαν ασθενής | Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Πέρσες | Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Λυσιστράτη | Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

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Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου: Ταξίδι στο φως | Σταύρος Ξαρχάκος | Ερμηνεύουν: Γιάννης Κότσιρας, Ηρώ Σαΐα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Μήδεια | Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević

Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη | Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος, Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

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Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: Αντιγόνη | Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου: Υπηρέτης δύο αφεντάδων | Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

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Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου: Ιουλία Καραπατάκη

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Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Χαρούλης

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: Sivert Høyem

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Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου: Villagers of Ioannina City

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου: Αλκίνοος Ιωαννίδης

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη – Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρρης | Συμμετέχουν: Klavdia, ‘Αγγελος Θεοδωράκης

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Μίλτος Πασχαλίδης

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Jack Savoretti

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: The Gathering

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου: Μαύρη Σαμπούκα-Iconic | Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου: Slimane

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου: Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 – Αφιέρωμα στη δεκαετία του ‘90.