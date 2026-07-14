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Η διοργάνωση φιλοξενεί τρεις παραγωγές της Στέγης, εστιάζοντας στην έννοια της αποκάλυψης και στην ανάδειξη κρυμμένων πτυχών της πραγματικότητας.

Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν το έργο ΜΑΜΙ του Mario Banushi, το IT'S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE της Χαράς Κότσαλη και Το Σπίτι του Δημήτρη Καραντζά.

Η συμμετοχή των καλλιτεχνών εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών της Στέγης, το οποίο προωθεί διεθνώς το έργο Ελλήνων δημιουργών σε σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ.

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Το Βίλνιους κοιτάζει φέτος προς την Ελλάδα. Από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου, το Sirenos Festival, ένα από τα πιο δραστήρια φεστιβάλ παραστατικών τεχνών στη Βαλτική, κάνει αφιέρωμα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή, με τρεις παραγωγές της Στέγης που μιλούν κατευθείαν στο τώρα: το «ΜΑΜΙ» του Mario Banushi, το «IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE» της Χαράς Κότσαλη και «Το Σπίτι» του Δημήτρη Καραντζά.

Σε μια εποχή όπου ο πόλεμος, η αβεβαιότητα και η αδιάκοπη ροή ειδήσεων έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στην αρχαιοελληνική λέξη «αποκάλυψις». Όχι ως εικόνα καταστροφής, αλλά ως πράξη φανέρωσης. Ως ανάγκη να έρθουν στο φως όσα μένουν κρυμμένα, απωθημένα ή δύσκολα να ειπωθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις παραγωγές της Στέγης προσκαλούν το κοινό να δει το θέατρο όχι ως απόδραση από τον κόσμο, αλλά ως έναν χώρο όπου ο κόσμος μπορεί να αποκαλυφθεί αλλιώς: τρεις θεατρικοί κόσμοι, τρεις διαφορετικοί τρόποι να μιλήσεις για τη φυγή, τη μνήμη, τη βία, την Ιστορία, την οικογένεια, το σώμα και την πραγματικότητα που πάντα επιστρέφει.

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Mario Banushi «Mami» © Andreas Simopoulos

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Sirenos, Kristė Agota Savė, σημειώνει: «Με μεγάλη χαρά αναλαμβάνουμε να συστήσουμε στο λιθουανικό κοινό τρεις εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι στο έργο τους εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευση, τον θυμό και τη θλίψη τους για τον κόσμο. Ταυτόχρονα, όμως, διακρίνουμε σε αυτούς κάτι που στην ελληνική κουλτούρα αποκαλείται “κέφι”, μια συναισθηματική κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και πάθους για τη ζωή στο εδώ και τώρα».

Το MAMI του Mario Banushi θα παιχτεί στην Κεντρική Σκηνή του Lithuanian National Drama Theatre στις 2 & 3 Οκτωβρίου. Ο βραβευμένος με τον Αργυρό Λέοντα στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας επιστρέφει στη σχέση μητέρας και παιδιού, στήνοντας ένα ανίερο ιερό γεμάτο τάματα, αναθέματα, μνήμη και έρωτα. Μια παράσταση-ύμνος για όλες τις γυναίκες που μας μεγάλωσαν.

Mario Banushi «Mami» © Andreas Simopoulos

Έχοντας ήδη παρουσιαστεί σε σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ διεθνώς, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, στο Odéon – Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, στο FOG Festival στο Μιλάνο, στο Teatros del Canal στη Μαδρίτη και στο Under the Radar Festival στη Νέα Υόρκη, το «ΜΑΜΙ» συνεχίζει την πορεία του με επόμενο σταθμό το Théâtre des Salins στη Μαρτίγκ της Γαλλίας, το φεστιβάλ Svjetskog Kazališta στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, το Berliner Festspiele και το Festspiele Ludwigshafen.

Το IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE της Χαράς Κότσαλη θα παρουσιαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Black Hall of Arts Printing House. Με την κορυφαία υποψηφιότητα για το Bloom Prize των διεθνών βραβείων χορού The Rose International Dance Prize 2027, η Χαρά Κότσαλη αναμετριέται ξανά με την Ιστορία. Τρεις χορεύτριες συνομιλούν επί σκηνής με το παρελθόν που απλώνεται μπροστά μας και το μέλλον που έχουμε αφήσει πίσω μας.

The End of the Amusement Phase – @Pinelopi_Gerasimou

Μια χορογραφία για την αμφίθυμη σχέση του ατομικού και του συλλογικού σώματος. Το έργο έχει ήδη διαγράψει μια δυναμική ευρωπαϊκή πορεία, με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το ImPulsTanz στη Βιέννη, το Tanz im August στο Βερολίνο, το Julidans στο Άμστερνταμ και το RomaEuropa στη Ρώμη, ενώ επόμενος σταθμός του για το 2027 είναι το Sadler’s Wells στο Λονδίνο καθώς και το tanzhaus nrw στο Ντίσελντορφ.

Το Σπίτι του Δημήτρη Καραντζά θα παρουσιαστεί στις 8 Οκτωβρίου στο Black Hall of Arts Printing House. Στην πρώτη «ενήλικη» συγγραφική του απόπειρα, ο διακεκριμένος –και στην Ευρώπη– Έλληνας σκηνοθέτης δημιουργεί μια σκηνική «βόμβα». Μια περφόρμανς-παραβολή για τη βία, τον εθισμό στην εικόνα και την κατάργηση των ψευδαισθήσεων ή, αλλιώς, για την πραγματικότητα που, ό,τι κι αν κάνεις για να την αποφύγεις, αργά ή γρήγορα θα έρθει να σε βρει.

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To Spiti – ©Andreas Simopoulos

Η συμμετοχή της Στέγης στο Sirenos Festival επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της σε μεγάλα φεστιβάλ-αφιερώματα στο ελληνικό θέατρο. Σημαντικοί σταθμοί αποτέλεσαν μέσα στο 2022, το Festival Pays de Danses στη Λιέγη και το International Nicosia Festival στη Λευκωσία, στα οποία παρουσιάστηκαν έργα των Ευριπίδη Λασκαρίδη, Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου & Δάφνης Αντωνιάδου, Ιωάννη Μανταφούνη, Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, Μανώλη Σαριδάκη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Αλέξανδρου Σταυρόπουλου.

Η δυναμική πορεία συνεχίστηκε το 2024 με τα ελληνικά focus στο Brandhaarden Festival στο Άμστερνταμ και στο Operaestate Festival Veneto στο Bassano del Grappa. Εκεί, η Στέγη παρουσίασε έργα των Βασίλη Βιλαρά, Δημήτρη Καραντζά, Γιάννη Αγγελάκα & Χρήστου Παπαδόπουλου, Ανέστη Αζά & Πρόδρομου Τσινικόρη, Ιωάννας Παρασκευοπούλου, Χαράς Κότσαλη και Έλενας Αντωνίου.

Με την υποστήριξη του Onassis Stegi Touring Program, οι παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο, ενισχύοντας την παρουσία των Ελλήνων καλλιτεχνών στο θέατρο, τον χορό, τη μουσική, τα visual arts και τις περφόρμανς. Aπό το 2011 έως σήμερα, 100 και πλέον παραγωγές και συμπαραγωγές της Στέγης έχουν δώσει πάνω από 1.100 παραστάσεις σε 60 χώρες και 220 πόλεις. Μέσα από τη διεθνή παρουσία της, η Στέγη χτίζει διαδρομές, ανοίγει δίκτυα και τοποθετεί τη σύγχρονη ελληνική σκηνή σε διαρκή συνομιλία με τον κόσμο.

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