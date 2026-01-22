Μετά τις επιτυχίες του στη θεατρική Αθήνα και την αναγνώριση του από το διεθνές κοινό σε σκηνές όπου παρουσιάστηκαν τα έργα του, η Βενετία ήρθε να αναδείξει την αξία του Μάριο Μπανούσι με έναν τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ονειρικός για τον ίδιο: ο σκηνοθέτης τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα στη Μπιενάλε Θεάτρου της Βενετίας για το 2026.

Το διεθνές ταξίδι του έργου «Mami» του Μάριο Μπανούσι, το οποίο έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνεχίζεται. Τον ερχόμενο Ιούνιο, η διαδρομή του θα περάσει και από τη Βενετία, όπου ο Μάριο θα παραλάβει επίσημα τον Αργυρό Λέοντα, καθιστώντας τον τον νεότερο καλλιτέχνη στην ιστορία του θεσμού που λαμβάνει αυτό το σημαντικό βραβείο.

Ο Χρυσός Λέοντας για το Θέατρο 2026 απονεμήθηκε στη σκηνοθέτιδα Έμμα Ντάντε για τη συνολική της προσφορά. Τα βραβεία αποφασίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Μπιενάλε της Βενετίας, ύστερα από εισήγηση του Γουίλεμ Νταφόε, διευθυντή του Θεατρικού Τμήματος. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στα κεντρικά γραφεία της Μπιενάλε στο Ca’ Giustinian της Βενετίας.

Η επιτυχία του Μάριο Μπανούσι, του παιδιού που μεγάλωσε έως τα έξι του χρόνια σε ένα χωριό της Αλβανίας με τη γιαγιά του, είναι αναμφίβολα τεράστια. Πρόκειται για μια προσωπική νίκη για έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη που μέχρι το τέλος του σχολείου δεν είχε ποτέ επισκεφθεί το θέατρο, αλλά στα 24 του χρόνια κατάφερε να κάνει τη θεατρική Αθήνα να μιλάει για εκείνον με θαυμασμό.

«Μαμά, μπαμπά βραβεύτηκα με τον Ασημένιο Λέοντα!»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για την επερχόμενη σημαντική βράβευσή του, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε τα υπέροχα νέα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Πιο αναλυτικά έγραψε:

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, βλέποντας τη λίστα των ανθρώπων που έχουν τιμηθεί με τον Αργυρό Λέοντα: Fellini, Liddell, Kurosawa, Bianchi, Guadagnino κ.λπ. Πλέον βλέπω και το δικό μου όνομα… Αυτό το βραβείο θα μου υπενθυμίζει ότι οι γονείς μου περπάτησαν και μετανάστευσαν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, φτωχοί, χωρίς να γνωρίζουν πού θα κατέληγαν, με μόνο οδηγό την ελπίδα.

Αυτό το βραβείο θα μου υπενθυμίζει τον εαυτό μου στο σχολείο, όταν ονειρευόμουν τη ζωή που ζω σήμερα, ενώ πολλοί δάσκαλοι μου έλεγαν ότι θα αποτύγχανα. Θα μου υπενθυμίζει από πού προέρχομαι, και το μικρό, φτωχικό σπίτι μου στην Αλβανία, που ήταν γεμάτο από αγάπη.

Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέχρι σήμερα συνεργάτες μου, που με αποδέχτηκαν και με βοήθησαν να κάνω πραγματικότητα ακόμα και τα πιο τρελά όνειρά μου. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας την επόμενη δουλειά μου (και πολλές ακόμα).

Και συνεχίζει: Θα μου υπενθυμίζει ότι υπάρχει λόγος που δημιουργώ. Θα μου υπενθυμίζει τους ανθρώπους που αγαπούν τη δουλειά μου, αλλά και εκείνους που τη μισούν, γιατί είναι αδύνατον να τους ευχαριστήσεις όλους (ευτυχώς). Τώρα, πέρα από τη γάτα μου, που αγαπώ απερίγραπτα, θα έχω ένα ακόμα μικρό λιοντάρι που θα μου υπενθυμίζει πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για την αγάπη που δείχνετε για το έργο μου. Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω.

Το παιδί – θαύμα του ελληνικού θεάτρου

Ο Μάριος Μπανούσι γεννήθηκε το 1998 και μέχρι την ηλικία των έξι μεγάλωσε στην Αλβανία, ύστερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Αποφοίτησε το 2020 και έφτιαξε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο «PRANVERA» η οποία συμμετείχε το φθινόπωρο του 2021 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TIFF.

Το 2017 βρέθηκε δίπλα στον Ευριπίδη Λασκαρίδη ως βοηθός του στην performance «THIRIO» που έλαβε μέρος στην Μπιενάλε της Αθήνας. Από το 2020 που αποφοίτησε είναι ενεργός στον χώρο των παραστατικών τεχνών και η τελευταία του συνεργασία ήταν με τους Nova Melancholia στο έργο «Marcel Duchamp» (2022) και με την Αμάλια Μπένετ στα «Φώτα της πόλης» (2022-2023).

Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά ήταν η performance «RAGADA», ένα μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ ROOMS2022 σε διοργάνωση του Γεράσιμου Καππάτου, και ύστερα παίχτηκε στο Θέατρο στη Σάλα. Την άνοιξη του 2023 ανέβηκε η παράστασή του «Goodbye, Lindita» στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου και το καλοκαίρι παρουσιάστηκε η τρίτη του σκηνοθετική δουλειά με τίτλο «Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Είναι Onassis AiR Fellow για την περίοδο 2023-2024.

