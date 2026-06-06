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Η πλατεία Σπιανάδα στην Κέρκυρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, αλλά και ολόκληρης της χώρας, συνδυάζοντας ιστορία, αρχιτεκτονική κληρονομιά και έναν ιδιαίτερο αστικό χαρακτήρα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στα Βαλκάνια. Πρόκειται για έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο που ενώνει την Παλαιά Πόλη με το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας και λειτουργεί εδώ και αιώνες ως σημείο συνάντησης, περιπάτου και κοινωνικής ζωής.

Η Σπιανάδα θεωρείται ευρέως η μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στη Βαλκανική χερσόνησο, με έκταση που ξεπερνά τα 80.000 τετραγωνικά μέτρα, αν και οι ακριβείς μετρήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του ενιαίου χώρου και των ορίων που λαμβάνονται υπόψη. Η σημερινή της μορφή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ιστορικών παρεμβάσεων, κυρίως κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας, όταν οι Βενετοί προχώρησαν στην κατεδάφιση κατοικιών μπροστά από το φρούριο για αμυντικούς λόγους, δημιουργώντας έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο.

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Σταδιακά, ο χώρος διαμορφώθηκε σε δεντροφυτεμένη πλατεία και εξελίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, συνδέοντας το παλιό με το νέο αστικό περιβάλλον. Η ονομασία «Σπιανάδα» προέρχεται από τον ιταλικό όρο “spianata”, που σημαίνει επίπεδη ή ισοπεδωμένη επιφάνεια, περιγράφοντας με ακρίβεια τη μορφολογία του χώρου.

Σήμερα, η πλατεία δεν αποτελεί μόνο ιστορικό μνημείο αλλά και ζωντανό σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Τους θερινούς μήνες, η Κέρκυρα δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις υποδομές στάθμευσης και την οργάνωση της κυκλοφορίας γύρω από την παλιά πόλη. Για τον λόγο αυτό, λειτουργούν δημοτικοί χώροι στάθμευσης κοντά στο ιστορικό κέντρο, οι οποίοι εξυπηρετούν την αυξημένη ροή επισκεπτών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ένα περιβάλλον όπου η μετακίνηση γίνεται κυρίως πεζή.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συχνά γίνεται σύγκριση της Σπιανάδας με την πλατεία Unirii Square στο Βουκουρέστι, η οποία αναφέρεται ως μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης. Ωστόσο, η ακριβής κατάταξη δεν είναι πάντα απόλυτα σαφής, καθώς διαφορετικοί υπολογισμοί περιλαμβάνουν ή εξαιρούν τμήματα που τέμνονται από οδικούς άξονες ή άλλες αστικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα αναφερόμενα μεγέθη.

Η Σπιανάδα, πέρα από τα νούμερα και τις συγκρίσεις, διατηρεί μια μοναδική ταυτότητα που συνδέεται με την ιστορία της πόλης και τη διαχρονική της εξέλιξη. Δεν είναι απλώς ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας, όπου η αρχιτεκτονική, η φύση και η κοινωνική ζωή συναντιούνται σε ένα ενιαίο σύνολο που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κέρκυρα και ολόκληρη την Ελλάδα.