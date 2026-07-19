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Το κοίτασμα χαλκού Filo del Sol, στα σύνορα Χιλής και Αργεντινής, αποτελεί αντικείμενο ερευνών εδώ και χρόνια, καθώς εκτιμάται πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο- ένας πραγματικός θησαυρός, δεδομένης της σημασίας του χαλκού στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, το κοίτασμα βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα, γνωστή για τα μεγάλα της αποθέματα χαλκού, λόγω της θέσης της στις Άνδεις και την τοποθεσία της σε σχέση με το ανατολικό τμήμα του αποκαλούμενου «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς». Ωστόσο, ακόμα και έτσι, μια εκτίμηση όσον αφορά στους ορυκτούς πόρους που κρύβει, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025, υποδεικνύει πως οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την εξόρυξη (Lundin Mining, BHP) ίσως έχουν πέσει πάνω σε ποσότητα μετάλλου πενταπλάσια αυτής που αναμενόταν.

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Geologists May Have Found One of the World’s Greatest Treasures. Some Say It’s Too Dangerous to Dig Up. https://t.co/SO2UxtY3AZ — Popular Mechanics (@PopMech) July 17, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lundin Mining, εκτιμάται πως μιλάμε για παρουσία μέχρι και 13 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, 907.000 κιλά (907 τόνους) χρυσού και 18,6 εκατομμύρια κιλά αργύρου. Τα σχετικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 400 επιπλέον διερευνητικές γεωτρήσεις. Όπως αναφέρει το AFP, το Filo del Sol ενδέχεται να είναι ακόμα πολυτιμότερο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε μεγαλύτερα βάθη στο βόρειο και στο νότιο τμήμα.

Η εξόρυξη αυτών των πόρων, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό από την εξόρυξή τους- και εδώ τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα, λόγω της θέσης του ορυχείου: Βρίσκεται περίπου 5.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και αυτό δυσκολεύει πολύ τις συνθήκες εργασίας για τους εργάτες, αλλά και για τη μεταφορά εξοπλισμού. Επίσης, η εξόρυξη θα μπορούσε να επιβαρύνει ένα ήδη εύθραυστο οικοσύστημα, και ήδη είναι σε εξέλιξη και στις δύο πλευρές των συνόρων προσπάθειες καθαρισμού, αλλά και λιγότερο εχθρικής στο περιβάλλον εξόρυξης, μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προβληματισμοί ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν, και μια περιβαλλοντική ΜΚΟ, η FARN έχει κατηγορήσει τη Lundin για παραβίαση νόμου στην Αργεντινή σχετικά με τους παγετώνες, από όπου προέρχεται περίπου το 70% του πόσιμου νερού της χώρας.