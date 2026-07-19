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Το Facebook «έπεσε» το πρωί της Κυριακής, με πολλούς χρήστες να λαμβάνουν μήνυμα πως οι λογαριασμοί τους δεν είναι προσωρινά διαθέσιμοι λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν

Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά» είναι το μήνυμα που έβλεπαν πολλοί χρήστες.

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Στην Ελλάδα υπήρχαν αναφορές για προβλήματα στη σύνδεση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από τη Meta. Αναφορές για εκτεταμένα προβλήματα υπάρχουν και σε διεθνή ΜΜΕ.

To Messenger φαίνεται να λειτουργεί κανονικά.