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Ουκρανικές επιθέσεις με drones είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά εργάτες σε αποθήκες και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, ενώ άλλη μια επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκες πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, ανέφεραν το Σάββατο στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κυβερνήτης Εβγκένι Περφίσοφ είπε ότι 25 άτομα τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά μη επανδρωμένα έπεσαν σε αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου online καταστήματος της Ρωσίας, στο Κοτόφσκ, στην περιφέρεια Τάμποφ, περίπου 475 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας.

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The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

«Επτά άτομα που δούλευαν βραδινή βάρδια σκοτώθηκαν επί τόπου» έγραψε ο Περφίσοφ στο Telegram, προσθέτοντας πως καταρρίφθηκαν 28 ενώ πλησίαζαν.

WATCH: The moment Ukrainian drones hit Wildberries largest order-processing hub — Russia's biggest e-commerce retailer — in Moscow region today. https://t.co/jfqgl1eWnZ pic.twitter.com/aXDIb5cjNT — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο είχε χτυπήσει δύο εγκαταστάσεις επιμελητείας που η Ρωσία χρησιμοποιούσε για να προμηθεύει εξαρτήματα για παραγωγή μη επανδρωμένων και εξοπλισμού πλοήγησης. Επίσης, είπε ότι χτυπήθηκαν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Ο κυβερνήτης της Μόσχας, Αντρέι Βορομπίοφ, είπε ότι τραυματίστηκαν 24 άτομα μετά από επίθεση με drones σε άλλη αποθήκη της Wildberries στο Ελεκτροστάλ, πόλη ανατολικά της Μόσχας. Η Τατιάνα Κιμ, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, είπε ότι ήταν μια «φρικτή νύχτα» για τη Ρωσία και την εταιρεία.

Moscow region, Russia: Wildberries warehouses are on fire.



▪️ Kotovsk, Tambov region: Wildberries logistics hub.

▪️ Noginsk, Moscow region: oil depot.

▪️ Elektrostal, Moscow region: Wildberries warehouse.



In addition, 13 Russian shadow fleet vessels were struck in the Black and… pic.twitter.com/0M4cMGaIOZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 18, 2026

Στην πόλη Νογκίνσκ, επίσης στην περιοχή της Μόσχας, συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου, είπε ο Βορομπίοφ.