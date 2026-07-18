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Ουκρανικές επιθέσεις με drones είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά εργάτες σε αποθήκες και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, ενώ άλλη μια επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκες πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, ανέφεραν το Σάββατο στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κυβερνήτης Εβγκένι Περφίσοφ είπε ότι 25 άτομα τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά μη επανδρωμένα έπεσαν σε αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου online καταστήματος της Ρωσίας, στο Κοτόφσκ, στην περιφέρεια Τάμποφ, περίπου 475 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας.

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«Επτά άτομα που δούλευαν βραδινή βάρδια σκοτώθηκαν επί τόπου» έγραψε ο Περφίσοφ στο Telegram, προσθέτοντας πως καταρρίφθηκαν 28 ενώ πλησίαζαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο είχε χτυπήσει δύο εγκαταστάσεις επιμελητείας που η Ρωσία χρησιμοποιούσε για να προμηθεύει εξαρτήματα για παραγωγή μη επανδρωμένων και εξοπλισμού πλοήγησης. Επίσης, είπε ότι χτυπήθηκαν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης της Μόσχας, Αντρέι Βορομπίοφ, είπε ότι τραυματίστηκαν 24 άτομα μετά από επίθεση με drones σε άλλη αποθήκη της Wildberries στο Ελεκτροστάλ, πόλη ανατολικά της Μόσχας. Η Τατιάνα Κιμ, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, είπε ότι ήταν μια «φρικτή νύχτα» για τη Ρωσία και την εταιρεία.

Στην πόλη Νογκίνσκ, επίσης στην περιοχή της Μόσχας, συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου, είπε ο Βορομπίοφ.