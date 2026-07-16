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Η μητέρα του επιχειρηματία, Χριστίνα Παππά, εξέφρασε τη μεγάλη της συγκίνηση για το γεγονός, καθώς κατέγραφε τη στιγμή σε βίντεο.

Το ζευγάρι προγραμματίζει την τέλεση του γάμου του για το επόμενο καλοκαίρι, με πιθανή τοποθεσία το νησί της Μυκόνου.

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Τα 41α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 16 Ιουλίου, ο μοναχογιός της Χριστίνας Παππά, Δημήτρης Παππάς, ενώ η σύντροφός του, Άννα Μπεζάν, με την οποία έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είχε τα δικά της γενέθλια την προηγούμενη μέρα.

Το βράδυ της Τετάρτης, το ζευγάρι κάλεσε λίγους καλούς τους φίλους στο εστιατόριο του Δημήτρη Παππά, Σύναξις στην περιοχή της Βουλιαγμένης με αφορμή τα γενέθλιά τους. Μετά το φαγητό, ο γνωστός επιχειρηματίας έβγαλε το δαχτυλίδι από τη τσέπη του, γονάτισε, και ζήτησε από τη γυναίκα της ζωής του να τον παντρευτεί.

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Η Χριστίνα Παππά που τους τραβούσε βίντεο χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί, άρχισε να ουρλιάζει, κυριολεκτικά, από τον ενθουσιασμό και την έκπληξή της: «Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, ενώ από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost το μυστήριο θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στη Μύκονο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

Χριστίνα Παππά για τον γιο της: «Κάθε μέρα με κάνεις περήφανη»

«Μου είχε πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή ότι θα της αγόραζε μονόπετρο αλλά δεν είχα ιδέα ότι θα της έκανε πρόταση γάμου χτες το βράδυ» παραδέχεται η Χριστίνα Παππά στη HuffPost. «Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί αγαπώ την Άννα σαν να είναι και εκείνη παιδί μου, η κόρη που δεν απέκτησα.

Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη γιατί κανονικά θα βρισκόμουν στη Μύκονο χτες όπου έχουμε τα εστιατόριά μας (Tokyo Joe, Yiayia, Sistina), αλλά προέκυψε μια δουλειά εδώ στην Αθήνα την Τρίτη και είπα να μείνω άλλη μια μέρα για να ευχηθώ στα παιδιά για τα γενέθλιά τους.

Μου έπεσε το κινητό από τα χέρια, έκλαιγα με λυγμούς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για τους δύο και ανυπομονώ να έρθει εκείνη η μέρα».

Η Χριστίνα Παππά, που είχε γιορτάσει μαζί με τον γιο της και τη σύντροφό του τα δικά της γενέθλια στις 22 Ιουνίου στη Σαρδηνία, έγινε μητέρα στα 16 της χρόνια: «Πάντα μου άρεσαν τα παιδιά αλλά έγινα μαμά τόσο νωρίς γιατί από το σπίτι μου ήμουν πολύ καταπιεσμένη» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της. «Έτρωγα το ξύλο της αρκούδας. Δεν πήγαινα εκδρομές, δε με άφηναν, δεν έβγαινα. Θεώρησα επομένως ότι αυτός ο πρώτος μου έρωτας ήταν και ένας τρόπος να γλιτώσω».

Ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν – που είχε γνωστή από τη συμμετοχή της στο GNTM και από τη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, 8 λέξεις, απέκτησαν την κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να μεγαλώσουν σύντομα την οικογένειά τους.