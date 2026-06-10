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Στα τρία εστιατόρια που έχει ανοίξει στη Μύκονο (Tokyo Joe, YiaYia, Sistina) φωτογραφήθηκε για το περιοδικό ΟΚ! η Χριστίνα Παππά. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε στον Αστέρη Κασιμάτη άγνωστες στιγμές της προσωπικής της ζωής και της καριέρας της, ανάμεσά τους και ένα σκηνικό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που έκανε τότε τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ασχολήθηκες και με την παρουσία­ση. Τη δεκαετία του ’90 είχες ανα­λάβει μαζί με τον Βασίλειο Κωστέ­τσο την καλοκαιρινή εκπομπή Καυ­τές παραλίες στον ΑΝΤ1.

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Ήταν από τις πρώτες καθημερινές καλοκαιρινές εκπομπές lifestyle. Επί­σης έχω παρουσιάσει και καλλιστεία. Είχα αποκλειστικό συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1. Οφείλω πολλά στο συγκεκριμένο κανάλι. Ήμουν αγαπημέ­νο παιδί του ΑΝΤ1. Το νιώθω οικογένειά μου. Με το Mega πρωτοξεκί­νησα, αλλά στον ΑΝΤ1 κατέληξα. Επίσης με τον Γρηγόρη Αρναούτο­γλου είχαμε παρουσιάσει το 1998 στην ΕΡΤ3 την καθημερινή εκπομπή Μετά το μεσημέρι. Είχα μετακομίσει τότε στη Θεσσαλονίκη με τον πρώ­ην σύζυγό μου, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, που είχε πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.

Η Χριστίνα Παππά στο ιταλικό εστιατόριο Sistina.

Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου;

Τότε ο Γρηγόρης δούλευε ήδη στην ΕΡΤ3. Όταν μου είχε γίνει πρόταση από το κανάλι, μου είχαν πει ότι θα είμαστε μαζί. Εκείνος είχε ήδη δική του εκπομπή και ξαφνικά βρέθηκε μ’ εμένα. Στην αρχή ήταν λίγο επιθε­τικός. Εγώ πάλι, ούτε ως ηθοποιός υπήρξα ποτέ ανταγωνιστική, δεν το έπαιξα πρωταγωνίστρια. Μου είναι αδιάφορο. Πολλοί στη δουλειά μας, μόλις γίνουν λίγο γνωστοί αλλάζουν συμπεριφορά και φουσκώνει το εγώ τους. Θέλω να είμαι πάντα η Χριστίνα, η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Μόλις κατάλαβε ο Γρηγόρης ότι έτσι εί­μαι, ήταν cool μαζί μου.

Χριστίνα Παππά: «Με είχε στενοχωρήσει ο Γρηγόρης»

Αληθεύει ότι εσύ είχες βρει το κόν­σεπτ της εκπομπής Στην πρίζα με την οποία έκανε μεταγραφή στον ΑΝΤ1;

Ναι, έτσι είναι. Εγώ είχα ανακαλύψει το κόνσεπτ. Ήταν το αντίστοιχο Le Iene (Οι Ύαινες) που μεταδιδόταν στην Ιτα­λία. Το είχα δείξει στον Γρηγόρη όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και του άρεσε. Του είχα πει ότι θα έκανα ρα­ντεβού με τον ΑΝΤ1.

Η Χριστίνα Παππά στο ελληνικό εστιατόριο YiaYia.

Σχεδιάζατε δηλαδή να συμπαρουσιάσετε εκείνη την εκπομπή που τελικά ανέλαβε μαζί με τον Νίκο Στεργίου και τον Θανάση Βισκαδουράκη.

Ναι. Κακά τα ψέματα, δεν έπρεπε να το κάνει ή τουλάχιστον έπρεπε να με ενημερώσει. Η αλήθεια είναι ότι με είχε στενοχωρήσει ο Γρηγό­ρης. Τα βρήκαμε πάλι λίγα χρόνια αργότερα. Συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Αν θυμάμαι καλά, στον Αντώνη Ρέμο, και μου είχε στείλει λουλούδια στο τραπέζι. Γενικά δεν κρατάω κακία ως άνθρωπος.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Χριστίνας Παππά στο OK! που κυκλοφορεί.