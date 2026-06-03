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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, λόγω έντονων και ξαφνικών πόνων που εμφάνισε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6) που τον κράτησε μακριά από το μικρόφωνο της ραδιοφωνικής του εκπομπής στον Sfera 102.2 τόσο χθες Τρίτη όσο και σήμερα Τετάρτη.

Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο παρουσιαστής λόγω του οξύ πόνου «διπλώθηκε» στα δύο κι έπεσε στο έδαφος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, λόγω πέτρας στους νεφρούς.

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Παρά την ταλαιπωρία του, ο Γρηγόρης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής μέσα από το νοσοκομείο. Περιγράφοντας όσα βίωσε, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο έντονο πόνο. Ο κολικός του νεφρού είναι πραγματικά σαν τον πόνο της γέννας».

«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει», ανέφερε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.