Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν σήμερα για συνθήκες Foehn, που είναι ο συνδυασμός καύσωνα, ισχυρών καταβατικών ανέμων και πολύ χαμηλής υγρασίας και μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, ειδικά για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Με απλά λόγια, οι άνεμοι Foehn λειτουργούν σαν ένας φυσικός «θερμός στεγνωτήρας»: ανεβάζουν τη θερμοκρασία, ξηραίνουν τη βλάστηση και ενισχύουν τη φωτιά, αν αυτή ξεσπάσει.

Advertisement

Advertisement

Οι άνεμοι Foehn (ή Φεν) είναι θερμοί, ξηροί και συχνά πολύ ισχυροί καταβατικοί άνεμοι που δημιουργούνται όταν ο αέρας περνά πάνω από μια οροσειρά.

Πώς δημιουργούνται

Υγρός αέρας ανεβαίνει την προσήνεμη πλευρά ενός βουνού. Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, σχηματίζει σύννεφα και συχνά δίνει βροχή ή χιόνι. Αφού χάσει μεγάλο μέρος της υγρασίας του, περνά στην υπήνεμη πλευρά. Κατεβαίνοντας, συμπιέζεται και θερμαίνεται γρήγορα, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ θερμός και ξηρός.

Έτσι, στην υπήνεμη πλευρά της οροσειράς μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, μεγάλη πτώση της σχετικής υγρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Γιατί ανησυχούν οι μετεωρολόγοι

Όταν εκδίδεται προειδοποίηση για ανέμους τύπου Foehn, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν:

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο.

Εξαιρετικά χαμηλή υγρασία.

Ισχυρές έως θυελλώδεις ριπές ανέμου.

Πολύ αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης και κυρίως ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ακόμη και μια μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Advertisement

Πού εμφανίζονται στην Ελλάδα

Οι άνεμοι Foehn δεν είναι σπάνιοι στη χώρα μας. Παρατηρούνται κυρίως όταν δυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι περνούν πάνω από την οροσειρά της Πίνδου και κατεβαίνουν προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Μπορούν να επηρεάσουν περιοχές όπως:

Advertisement

Αττική,

Βοιωτία,

Φθιώτιδα,

Θεσσαλία,

τμήματα της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου,

ανάλογα με τη διάταξη των ανέμων.